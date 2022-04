Mor l'artista faller Manuel Algarra

En un emotiu comunicat penjat a Facebook ha informat: "Ja sabeu que he estat aquest últim mes molt delicat de salut, la qual he anat perdent amb el pas dels dies, fins al punt que hui he autoritzat la meua sedació".

"Donar-vos les gràcies a tota la gent que ha estat recolzant la meua carrera, sempre vaig intentar ser honest en la meua vida i el meu treball i fer el meu ofici viable. Servisca aquest missatge com a comiat a tota eixa gent que no m'ha donat temps a fer-ho. Que la flama seguisca cremant als vostres cors", afig.

Des de la Junta Central Fallera (JCF) han expressat el dolor per la pèrdua d'un dels artistes més destacats. "Per a les Falles queda el seu llegat artístic i el seu palmarés de ninots indultats i de monuments plantats", destaca l'organisme.

Manolo Algarra va aconseguir el ninot indultat en els anys 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 i 2021 amb la Falla Almirall Cadarso amb la qual va plantar 17 falles consecutives en la Secció Especial.

També va fer història amb la Falla Maestro Gozalbo, per a qui va aconseguir el primer premi de la Secció Primera A en 2015, 2016, 2018, 2019 i 2022.

Artesà molt vinculat al Gremi d'Artistes Fallers, va ser secretari general, vicemaestre major i director del seu museu, recorda la JCF.