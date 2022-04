La Sala Ultramar de València obri la VII Convocatòria d'Autoria

La col·laboració de les dos entitats permet a la sala "consolidar millores ja instaurades en convocatòries anteriors, com són l'augment de les condicions econòmiques de la residència tant per als autors com per als i les professionals que realitzen la tutorització del projecte", destaca l'espai cultural en un comunicat.

Des de la sala, indiquen que, a més, com tots els anys "esperen poder comptar també amb el suport de l'Institut Valencià de Cultura de cara a l'edició final del text".

Es tracta de la recepció de projectes en desenvolupament que donen lloc a l'escriptura final d'un text. "No busquem en cap cas textos acabats sinó materials que permeten el treball d'escriptura i reescriptura", apunten.

Així, els responsables d'Ultramar recorden que el projecte ha d'incloure la informació que es considere pertinent per a "entendre i fer entendre" què és el que es vol treballar.

"La llibertat és absoluta a l'hora de desenvolupar el projecte que pot incloure o no sinopsi, descripció de personatges, referents, estils...", assenyalen fonts de la sala, que afigen: "Creiem que cada autora i autor troba una manera diferent de comunicar o transmetre allò que es presenta a la residència i eixe punt també és valorable".

La residència compta amb una ajuda econòmica a l'escriptura de 3.000 euros al desenvolupament del projecte i cinc tutories pagades amb un autor o autora de reconegut prestigi. L'edició final del text, amb disseny de Marta Pina, passarà a formar part de la col·lecció 'Quaderns de Bitàcola'.

El termini per a participar queda obert des de hui i fins al 24 d'abril i serà al maig quan es faça públic el nom del guanyador o guanyadora.

El projecte literari haurà de ser original i inèdit i no s'acceptaran textos complets ni adaptacions d'altres peces o revisions de textos ja estrenats.

Tot el material es remetrà per correu postal certificat a la Sala Ultramar amb pseudònim i amb les dades de l'autor o autora en plica.

A més, des de la sala precisen que podran ser beneficiaris d'aquesta convocatòria les persones físiques i jurídiques que residisquen i/o desenvolupen habitualment el seu treball o activitat professional a la Comunitat Valenciana. Les dades completes de la convocatòria poden consultar-se al web de la sala (