Tres detinguts per robar material de construcció valorat en 9.000€ en un institut d'Alcàsser

Segons ha informat l'Institut Armat, l'operació va començar el 23 de febrer després d'una denúncia per la sostració de material d'obra. En total, els autors van aconseguir sostraure ferramentes de construcció, material d'oficina i una bobina de cable de coure de 400 quilos, tot açò valorat en més 9.000 euros.

Els autors van forçar una caseta d'obra i van furtar el material. No obstant açò, en ser conscients que la bobina pesava massa, van decidir introduir-la en un contenidor de residus urbans i transportar-la per la via pública.

Finalment, l'Equip ROCA de Paiporta ha detingut tres homes d'entre 19 i 20 anys, dos d'ells espanyols i un marroquí, per un delicte de robatori amb força en les coses i un altre de danys.

Després de les detencions, els investigadors van coneixer que, en els dies anteriors, també havien sigut detinguts per fets similars per una altra unitat de la Guàrdia Civil. A més, els agents van aconseguir intervindre gran part del material sostret que va ser entregat al propietari.

Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Picassent.