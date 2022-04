Rapapolvo de la ministra Sánchez a Colau por la rebaja de precio de la T-Usual: "Hizo una propuesta más allá de sus posibilidades"

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha criticado que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, "se avanzó" con la propuesta de rebajar el precio de la T-Usual durante tres meses por el alza de precios y le ha pedido que concrete su propuesta.

"Colau se avanzó haciendo una propuesta que iba más allá de sus posibilidades sin encomendarse a nadie", ha dicho este martes la ministra en una entrevista en Ser Catalunya, en la que ha considerado que lo adecuado es trasladar la petición a las administraciones a las que se está pidiendo apoyo.

Sánchez ha asegurado que el Gobierno es "sensible" a la situación del transporte urbano, que es, ha señalado, compleja debido a la pandemia y al alza de precios de los carburantes. Por otra parte, ha dicho que el traslado de las líneas ferroviarias marítimas R1 y RG1 al interior es de gran complejidad y que no figura entre los proyectos prioritarios: "No es un tema que esté encima de la mesa".

Preguntada por la consulta sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, ha considerado que su celebración no es necesaria porque implica "trasladar a la ciudadanía una decisión que corresponde a los gobiernos" y ha pedido clarificar previamente la propuesta.

Ha defendido que los JJ.OO. son una buena oportunidad para el conjunto de España y ha dicho sentirse "optimista" respecto a la posibilidad de que se pacte una candidatura conjunta entre Catalunya i Aragón.

Futura ley de vivienda

Sánchez ha subrayado que la futura Ley de Vivienda "es un buen texto, es una buena ley" y que es un proyecto defendido conjuntamente dentro del Gobierno de coalición.

En referencia a las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona al respecto, ha considerado que interponer líneas rojas "no es conveniente" porque interpone rigidez y límites.

La ministra ha recalcado la necesidad de "ser absolutamente respetuosos con las competencias de las comunidades autónomas" y ha exhortado a buscar un equilibrio entre garantizar el acceso a una vivienda digna y el derecho de la propiedad.

Transportistas

La ministra ha pedido "paciencia" y el mínimo tiempo exigible para aplicar los acuerdos alcanzados con los transportistas y ha asegurado que el Ejecutivo está trabajando en una propuesta para trasladar los principios de la cadena alimentaria al sector del transporte.

"No se puede dudar de este Gobierno, que en los últimos meses ha asumido reivindicaciones históricas de los transportistas", ha defendido.

Ha apostado por "introducir garantías para que no se produzcan subcontrataciones abusivas" que impliquen trabajar por debajo del coste de producción y ha asegurado que hay previstas nuevas reuniones con entidades de transportistas y sindicatos.