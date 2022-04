Obert el termini per a accedir als 500.000 euros d'ajudes municipals de València per a sectors tradicionals

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) ha publicat aquesta convocatòria de subvencions per a artistes de falles i carrosses, bandes, estendards, i insígnies, orfebres, indumentaristes, empreses pirotècniques, i revistes i altres mitjans de comunicació que estiguen directament vinculats amb les festes falleres i altres tradicions de la ciutat, ha indicat l'Ajuntament de València en un comunicat.

En total, el consistori ha destinat 500.000 euros i es podrà rebre fins els 3.000 euros, ampliables en 1.000 euros més si la seu de l'activitat està en la Ciutat Fallera.

La regidora de Desenvolupament Econòmic, Pilar Bernabé, ha assenyalat que hi ha "determinats sectors que, per les seues particularitats, necessiten un suport extra de les administracions, com és el cas del sector relacionat amb les nostres de festes i tradicions".

"Per açò llancem aquestes subvencions, per a ajudar a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius tradicionals valencians", ha afegit, al mateix temps que ha reivindicat la necessitat de "garantir el futur de la Ciutat Fallera com a espai en el qual es construeixen falles. I volem apostar per aquest espai que considerem estratègic per a la ciutat des del punt de vista econòmic, turístic i festiu".

El termini de presentació d'aquestes ajudes serà del 5 al 26 d'abril i es presentaran mitjançant dos tràmits. El primer consisteix a emplenar un qüestionari de prescripció que es troba en la web municipal. La sol·licitud de la subvenció es presentarà de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

Les despeses subvencionables seran les factures pagades entre l'1 de maig de 2021 i la data de presentació de la sol·licitud, així com altres despeses com les de personal, gestoria o consum energètic.

Pilar Bernabé ha destacat "el gran esforç que l'Ajuntament de València i la Generalitat, a través del Pla Resistir, per a ajudar els sectors econòmics de la ciutat, durant els pitjors moments de la crisi sanitària del covid-19, amb ajudes directes de més de 30 milions d'euros per a ajudar a més de 170 pimes i autònoms del sector".

Finalment, ha remarcat que l'Ajuntament de València "ha sigut el més ràpid a pagar les ajudes del Pla Resistir, perquè sabíem que el nostre teixit econòmic ens necessitava més que mai i era necessari actuar amb urgència per a ajudar la ciutat a recuperar-se i eixir d'aquesta crisi al més prompte de la crisi".