Se abre el telón y aparecen numerosos descuentos en teatros y musicales, gracias a los 8 Días de Oro de El Corte Inglés

Envolver unos zapatos, un bolso o un móvil es fácil, pero, ¿cómo se envuelve un teatro y todas las emociones que en él caben? Regalar teatro y musicales es una opción que, cada vez más, desbanca a otros productos. Y es que, con solo unas entradas se pueden entregar sueños, emoción, alegría, entusiasmo e, incluso, nervios y miedo. Son muchas las emociones que el público siente cuando se abre el telón en un teatro y la mayoría son imposibles de envolver. Una noche en Madrid y Barcelona, por ejemplo, puede pasar de ser normal a convertirse en una comedia, con la obra de teatro Burundanga de Jordi Galcerán; en un baile, con el musical de Fama o de Billy Elliot. Incluso, a ser una noche de misterio con un clásico como La casa de Bernarda Alba.

Y todo esto es posible gracias a los 8 Días de Oro de El Corte Inglés, una campaña activa hasta este 10 de abril, donde podremos encontrar un gran catálogo de productos con descuentos de hasta el 30% y, como no, están incluidos los teatros y musicales. Esos regalos imposibles de envolver, pero que dan mil vueltas a un objeto de moda. Porque, si hay un regalo que le gusta a todo el mundo es la cultura.

¡También conciertos y festivales!

Pero, no solo puedes regalar teatros y musicales, también un concierto. ¿Quién no ha soñado con ir alguna vez a un concierto? Si eres de los que no solo lo ha soñado, sino que cada mes ve cómo un artista preferido pisa los escenarios (¡a pie de pista!) no desaproveches los 8 Días de Oro de El Corte Inglés para conseguir a un buen precio las entradas de tu próximo concierto.

'Todos los musicales y festivales. El Corte Inglés

