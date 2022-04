Las pastillas de lavavajillas de Finish, más rebajadas de lo normal: cómo conseguir 110 unidades por 16 euros

En lo que llevamos de 2022, lo que nos ha quedado claro es que, cuanto más consigamos ahorrar en los básicos de nuestro hogar, mejor. Y es que hay productos sin los que ya no sabemos vivir en nuestro día a día. En el caso de las familias, los pañales y las toallitas son dos de esos artículos en los que siempre buscamos la mejor oferta, puesto que los pequeños de la casa necesitan unas cuantas unidades diarias de ambas. Claro que, independientemente de que haya o no niños en el hogar, hay un producto que todavía parece haberse convertido en más indispensable: las pastillas de lavavajillas.

Este artículo de limpieza es necesario para conseguir los mejores resultados en este electrodoméstico o, lo que es lo mismo, para que nuestra vajilla quede como nueva tras cada ciclo de lavado. Dado que los platos y cubiertos suelen tener suciedad incrustada, necesitamos apostar por un producto que sea capaz de deshacerse de ella y, también, de la grasa que habitualmente desprenden las comidas (y que causan que la cocina sea una de las estancias más difíciles de limpiar)

Las pods de Finish son unas de las más populares y causan furor siempre que están de promoción. De hecho, hoy las hemos encontrado en Amazon más baratas de lo normal: por 15,68 euros te llevas a casa un pack de 110 pastillas, para que los próximos ciclos te salgan más baratos. Si apuestas por la compra recurrente, el servicio del gigante del comercio online para ahorrar en los básicos del hogar, puedes conseguirlo por 14,11 euros.

El 'pack' de Finish PowerBall. El Corte Inglés

Este pack incluye 110 pastillas de Finish Poweball All in 1 Max que son eficaces con las manchas más difíciles y las aguas más duras. Los restos de comida más incrustados tampoco son un inconveniente y es que, gracias a su acción desengrasante, los elimina de forma eficaz. A todo ello también contribuye su triple acción: por un lado, el power gel para los residuos más difíciles; por otro, la powerball, para eliminar hasta los restos de horno; y, por último, las microesferas limpiadoras que penetran y levantan los alimentos pegados. Asimismo, cuenta con acción a temperaturas bajas para que no tengas que derrochar energía.

Pero, si este pack no te convence por algún motivo (¡o buscar más productos de limpieza a buen precio!), no te preocupes: hemos dado con otros muchos descuentos de lo más interesantes. Hay otros modelos de pastillas de lavavajillas, así como pods para poner la lavadora, jabones y suavizantes. Del mismo modo, destacan los artículos para cuidar y limpiar ambos electrodomésticos. Aunque, si desde 20deCompras debemos decantarnos por una oferta (¡más allá de la que está sobre estas líneas!), tenemos claro que nos quedamos con los 48 rollos dobles de Scottex por 21 euros.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.