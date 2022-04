La televisión despide con tristeza a Silvia Gambino: "Fuiste un lujo. Allá donde estés, sigue haciendo reír a la gente"

La actriz Silvia Gambino falleció a última hora del domingo a los 57 años a causa de un cáncer, según informó su exmarido, Alberto Closas Jr. en su cuenta de Instagram.

"Adiós Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres, vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos 'Rosita'", la ingenua y disparatada cómica que acompañaba a José Luis Moreno en Noche de fiesta.

Nacida en Sicilia, Gambino adquirió una enorme popularidad en España tras trabajar en diversas producciones de José Luis Moreno, como el programa Noche de fiesta, donde fue una las protagonistas de los sketches de Telecinco de Matrimoniadas y después de la sitcom Escenas de matrimonio.

"Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla, pero no te quito la sonrisa. Descansa en paz, Silvia Gambino siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos. Ciao", se despedía de ella su exmarido.

También rostros muy conocidos de la pequeña pantalla, muchos de ellos compañeros de la actriz de origen italiano.

Casi todos, a través de las redes sociales, han recordado con cariño a Gambino y ha recordado su arte para hacer reír. Jorge Javier Vázquez lo hizo en Sálvame. "Son actrices muy buenas que tienen esa marca de haber trabajado con José Luis Moreno y en determinado tipo de teatro o de televisión, pero son actrices de toda la vida que te pueden hacer cualquier cosa"

Adiós, Gambino. Fuiste un lujo y juntos pasamos una etapa larga e intensa de nuestra carrera. Contigo aprendimos a hacer comedia. Qué pena que la mierda del cáncer se te haya llevado tan pronto. Espéranos por allí con Marisa, que volveremos a las andadas. Un besazo, estrella. pic.twitter.com/9F27nK0v9G — Alberto Caballero 🇺🇦 (@alber_caballero) April 4, 2022