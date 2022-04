Impactantes imágenes de Ortega Cano tras someterse a un retoque estético valorado en 2.500 euros

Al mal tiempo, buena cara. En medio de la tempestad de los rumores sobre su matrimonio y del cruce de declaraciones de su familia, José Ortega Cano ha decidido hacerse un nuevo retoque estético.

Según adelanta La Razón, el diestro ha pasado por quirófano para hacerse una operación de injerto de cejas, una técnica que utiliza para mostrar un rostro rejuvenecido y que consiste en repoblar el vello que con el paso de los años suele perder densidad.

Una técnica que consiste en trasplantar el velo de la zona de la nuca a las cejas, algo que explica las impactantes imágenes que dejó el marido de Ana María Aldón al salir de la clínica estética, con la nuca completamente vendada, la frente llena de bandas adhesivas.

Según el citado diario, Ortega Cano se habría gastado unos 2.500 euros, aunque eso depende de la clínica, en una operación que comenzó a las 11 de esta mañana y terminó a eso de las 16.00 horas.

Un tratamiento que llega horas después de su intervención telefónica en Viva la vida, habló durante más de diez minutos con Emma García y dejaba claro que, aunque quiere muchísimo a sus hermanos, su apoyo se lo da a Aldón.

Ortega Cano. GTRES

"Yo estoy muy tocado, muy afectado. Soy fuerte, intento ser fuerte, pero llega un momento en el que ya no tengo fuerza para luchar ante tanta historia. Yo lo único que he hecho en mi vida es portarme bien con todo el mundo, pero cuando no es una cosa es otra. Yo cuando inicié la relación con Ana María decidí que eso era para siempre, y encima con un niño que es clavado a mí de los pies a la cabeza, no he dudado nunca que el niño pudiera no ser mío, desde el momento en el que nació que lo cogí en mis brazos y vi que era un Ortega", comenzaba el diestro.

"Yo estoy posicionado al lado de Ana, porque es una mujer que tiene unos valores importantes, pero ella tiene que tomarse unos medicamentos que lleva tiempo sin tomarse. Apoyo totalmente a mi mujer y la quiero muchísimo, espero que Dios la mantenga muchos años a nuestro lado para poder disfrutar de nuestro hijo que es maravilloso", dijo firme, despejando una de las incógnitas que en los últimos días planeaba sobre el matrimonio.

Además, Ortega Cano cargó contra los medios y, más concretamente, contra Telecinco, algo que provocó un encontronazo entre entrevistado y entrevistadora.