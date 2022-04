Wyoming vuelve a 'El intermedio': "Este maldito virus no ha podido conmigo"

Tras superar el coronavirus, Wyoming volvió este lunes a presentar El intermedio. Pero antes de que comenzará el programa, los espectadores pudieron ver a Dani Mateo, el sustituto del madrileño la semana pasada, sentado en su silla.

"Buenas noches queridos amigos, aquí estoy, en mi puesto... ¡Ostia el viejo!", exclamó el periodista al ver entrar en el plató a Wyoming, que 'cargó' contra su colaborador: "Será mamón, pues no me quería hacer un 'Ayuso'...".

"Aquí me tenéis otra vez, en plenas facultades físicas y mentales", señaló mientras dudaba de sí mismo, daba comienzo al programa del día y a su clásico monólogo inicial.

El presentador comenzó diciendo: "Este maldito virus no ha podido conmigo. Lárgate por donde viniste covid, en este cuerpo no se entra sin permiso, a menos que seas Brad Pitt...".

Y aprovechó para piropear a su colaborador durante su baja: "Quiero reconocer el enorme mérito de mi sustituto, ese gran secundario, Dani Mateo, que ha estado a la altura de ese gran desafío que supone presentar este programa".

"Ha aportado humor, inteligencia, agilidad... es una lástima que le falte el componente que cada noche atrae a millones de espectadores: Mi salvaje atractivo sexual", reconoció mientras el público del plató se reía.

Wyoming, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

Al acabar, se dirigió a la mesa para saludar a Sandra Sabatés: "Me alegro de verte, te he echado de menos", le dijo la catalana. "Ya te he visto con el otro –Mateo- de fiesta...", contestó Wyoming.

"Ya sabes que la procesión va por dentro, las cosas son así. Pero veo que vienes con energía", añadió sonriendo Sabatés. Sin embargo, no convenció al madrileño: "Será la procesión de los borrachos de Cuenca...", concluyó.