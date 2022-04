Sueca y Cullera claman contra la violencia vicaria y piden endurecer legislación para evitar "cualquier poro"

En Sueca, municipio donde se produjeron los hechos este domingo, la concentración silenciosa se ha celebrado a las 20.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, donde se han congregado numerosas personas, que han mostrado carteles con los lemas "Digues no a la violència de gènere" ("Di no a la violencia de género"), "Digues no a la violència patriarcal" ("Di no a la violencia patriarcal") y "Digues no a la violencia vicaria" ("Di no a la violencia vicaria"). De hecho, el propio Ayuntamiento ha colgado un cartel en la fachada municipal con la frase "Sueca condena la violencia vicaria".

La concentración ha comenzado con unos minutos de silencio que han roto instantes después los aplausos de los asistentes. Tras ello, un violinista ha interpretado una pieza en recuerdo de la víctima, momento que ha dado paso a la lectura de un manifiesto que ha condenado el parricidio.

Tras asistir al acto, el alcalde de la localidad, Dimas Vázquez, en declaraciones a Europa Press, ha reiterado la condena por parte del Ayuntamiento ante el "brutal" crimen del menor de 11 años, una situación que, ha lamentado, lo único que persigue "enterrar en vida a su madre". "Este tipo de violencia es muy cruel y cobarde", ha manifestado.

El primer edil se ha sumado al manifiesto que se ha leído en la concentración, que ha reclamado que se aplique "toda la legislación judicial" sobre el presunto autor de los hechos, el padre del menor, y que "no pueda haber ningún poro para que ningún maltratador pueda aplicar la violencia vicaria".

También ha defendido la necesidad de revisar la legislación actual para "endurecer los requisitos" en este tipo de casos o similares hacia el maltratador, que "no puede ser buen padre", reivindicación que ha apoyado el Ayuntamiento de Sueca.

Dimas Vázquez ha valorado que los vecinos de la localidad y las personas que han acudido a la concentración "han respondido muy bien" y ha destacado que algunas de ellas han manifestado de manera individual su repulsa con gritos de condena.

"PARAR YA TODAS LAS VIOLENCIAS"

A las concentraciones de Sueca y Cullera han asistido la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, y el vicepresidente de la Diputación de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, entre otros representantes políticos.

Gloria Calero, en un mensaje publicado en su perfil en la red social Twitter, ha mostrado su solidaridad con la madre de la víctima, al tiempo que ha expresado la necesidad de "parar ya todas las violencias hacia las mujeres". "Seguiremos buscando una sociedad basada en el respeto y la igualdad", ha añadido.

El Ayuntamiento de Sueca ha declarado luto oficial en el municipio los días 4, 5 y 6 de abril, durante los cuales se suspenden los actos lúdicos organizados por el consistorio y las banderas ondean a media asta en los edificios municipales. También Cullera, municipio de donde es la familia de la víctima, ha decretado dos días de luto oficial.

La Generalitat ha convocado para este martes tres minutos de silencio a las puertas del Palau por el asesinato del menor de 11 años para condenar "una de las expresiones más deshumanizadas y más crueles" de la violencia machista que es la violencia vicaria. También se celebrarán, a esa misma hora, frente a Les Corts Valencianes, y a las 10.30 horas ante la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y las subdelegaciones en Alicante, València y Castelló.

El presunto autor de los hechos, el padre del menor de 11 años, pasará este martes a disposición judicial, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.