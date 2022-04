Anabel Pantoja reacciona, muy tajante, a los rumores de reconciliación con Omar Sánchez

Anabel Pantoja, que lleva unos días en Sevilla alejada del foco mediático y centrada en la salud de sus padres, Bernardo Pantoja y Mercedes Bernal, está de nuevo en el punto de mira por las informaciones que apuntan a que podría estar viéndose de nuevo con Omar Sánchez.

Hay quienes no creen del todo en la ruptura definitiva de la tertuliana y el canario, con quien coincidió hace unas semanas en una despedida de soltero, y con el que intercambia diversas reacciones en las redes sociales. No obstante, la influencer insiste en no dar detalles sobre su situación sentimental.

"No voy a hablar de ese tema", ha expresado este lunes a los reporteros de Europa Press, aclarando el porqué de su último post en Instagram, en el que se quejaba de quienes tendrían que sentirse avergonzados "por el bochorno que hacen". La joven borró la publicación pocos minutos después, pero muchos de sus seguidores pudieron verla a tiempo.

La colaboradora de Sálvame ha explicado que sus palabras no estaban dedicadas a nadie en concreto. "Son neuras que me dan a mí porque tengo la cabeza en Pamplona. Son rachas que estoy pasando y me desahogo a través de mis redes, pero no van ni para Omar ni para Alexia".

Frente al agobio que supone para ella tener que responder a las preguntas sobre El negro, la sobrina de Isabel Pantoja respira tranquila después de que su madre recibiera el alta hospitalaria el pasado fin de semana. Mercedes Bernal tuvo que pasar por quirófano para ser operada de la rodilla. Por su parte, el padre de la influencer, Bernardo Pantoja, sigue ingresado.