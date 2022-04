Oltra insiste en que no dimitirá tras pedir el juez su imputación y el PP le exige "dignidad y coherencia"

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, insiste en que no tiene intención de dimitir tras la petición del juez al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que sea llamada a declarar como investigada por la gestión de la Conselleria del caso de su exmarido, condenado por abusar de una menor tutelada en un centro dependiente de la Generalitat. "Solo faltaba que tengamos que asumir responsabilidad por las mentiras que cuentan otros", ha afirmado este lunes la también líder de Compromís.

Mientras, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, apela tanto a Oltra como al presidente valenciano Ximo Puig, quienes, en su opinión, tienen "un problema de coherencia y de dignidad". A poco menos de un año para el final de la legislatura, el Consell del Botànic que conforman PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem afronta con incertidumbre el posible impacto de este caso en su estabilidad como Gobierno y a las propias expectativas de reeditar la fórmula en las próximas elecciones autonómicas.

Tras un acto en Sagunt, Oltra ha afirmado que una dimisión "siempre tiene sus causas" y que se tiene que pedir responsabilidad política "en una actuación con falta de ética o delictiva", algo que, a su parecer, no se a en la situación actual. "En este caso, ni hay ilegalidad ni falta de ética en las actuaciones", ha asegurado. Para Oltra, dimitir en esta situación "no es asumir responsabilidad política, es rendirse ante el acoso y derribo por motivo político, porque lo que no pueden conseguir en las urnas, lo intentan conseguir con mentiras y juego sucio en los tribunales".

En su opinión, que hubo desprotección a la menor "está por demostrar", ya que asegura que este caso parte de "una serie de manifestaciones basadas en especulaciones y no en pruebas". "Eso se sigue arrastrando como una verdad judicial cuando es una especulación impropia del principio de taxatividad que debe presidir el derecho penal", ha agregado. Oltra defiende que la existencia de los documentos "es innegable" y considera que es "la prueba que refuta todas las mentiras". Según la también consellera de Igualdad, "todas las pruebas contradicen" los "indicios razonables" que han motivado la petición de imputación. Preguntada si le gustaría ir a declarar, ha dicho: "Yo haré lo que tenga que hacer. El juez hará su trabajo y yo haré el mío".

"En la vida política la coherencia es muy importante", ha afirmado a primera hora de la mañana el líder del PPCV, Carlos Mazón, en una entrevista en À Punt, al tiempo que remarcó que en todo este asunto "no hay más víctima que la menor" que sufrió abusos, sobre lo cual "no cabe duda porque hay sentencia firme". El también presidente de la Diputación de Alicante ha dicho que "el máximo responsable" de las políticas de protección a menores en la Comunitat es también Ximo Puig, por lo que insiste en que el president y la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas "son los que deberían tomar nota".

¿Qué puede pasar ahora?

Ahora, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV nombrará a tres magistrados para que se pronuncien sobre la admisión del escrito en el que el juez de instrucción pide investigar a Oltra. Si finalmente ven indicios de delito y abren una causa, deberán nombrar a un instructor y decidir si el tribunal se queda con toda la causa o solo con lo relativo a la vicepresidenta.

La oposición preguntará a Puig en Les Corts

La situación de Oltra también se debatirá en Les Corts. En concreto, Vox ha registrado una pregunta dirigida al jefe del Consell, Ximo Puig, sobre si piensa remodelar el Ejecutivo a raíz de este caso. Además, Ciudadanos ha pedido la comparecencia de Puig para que "confirme si va a cesar o no" a Oltra "ante su posible imputación". Según su síndica, Ruth Merino, la número 2 del Consell "no puede seguir ni un minuto más en su puesto".