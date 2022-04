Cataluña prevé hacer exámenes orales de castellano y de catalán en sexto de primaria y en cuarto de la ESO

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, ha explicado este lunes en el Parlament que el Govern prevé hacer exámenes orales de catalán y de castellano en las pruebas de competencias básicas que se llevan a cabo en sexto de primaria y en cuarto de la ESO, lo que será "un paso más" para contrastar, como fija la ley, que el alumnado termina su escolarización obligatoria con pleno dominio de ambos idiomas.

Cambray ha enmarcado estas pruebas en la estrategia para garantizar un pleno conocimiento de ambos idiomas cooficiales sin establecer porcentajes, en relación a la sentencia que obliga a hacer un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas, y ha defendido la forma en la que el Departamento quiere "blindar jurídicamente" a los centros ante esta obligación.

El conseller también ha elogiado el "consenso político" que exhibía la modificación de la Ley de Política Lingüística anunciada por PSC, ERC, Junts y Comuns -de la que Junts se desvinculó después- y, también, que el texto reconocía que el aprendizaje de lenguas va de pedagogía y no de porcentajes.

Huelga de docentes

En cuanto a la huelga de docentes de los pasados días 15, 16, 17, 29 y 30 de marzo - que fueron acompañadas de multitudinarias manifestaciones-, Cambray ha reclamado a los sindicatos educativos que la convocaron que participen en las mesas de negociación y les ha afeado que no se hayan personado en la prevista para este lunes al mediodía.

El conseller ha dicho que Educación ha hecho tres propuestas para llegar a acuerdos, y que los sindicatos las han rechazado todas sin hacer ninguna contrapropuesta y piden que todas las medidas sean para el próximo curso. "No se puede hacer todo a la vez y eso debemos poder decirlo. El sistema educativo tiene muchos retos y no podemos dar respuesta a todos a la vez. No es posible visualizar escenarios donde todo se haga el próximo curso", ha asegurado.

Por otra parte, ha asegurado que, de las 14 exigencias sindicales, siete ya están en marcha o se pondrán en marcha el próximo curso, tres están calendarizadas para los próximos cursos y las otras cuatro son decisiones pedagógicas o no tienen calendario por falta de dinero.

Una de estas propuestas pedagógicas es el adelanto del curso escolar. Según Cambray, beneficia a los alumnos y a las familias más vulnerables porque no será necesario que busquen actividades de pago durante los primeros días de septiembre. Por otra parte, sobre una de las cuestiones que no se cumple, la inversión del 6% del PIB en Educación, ha avanzado que encargarán un estudio para analizar cómo se puede llegar a esa cifra.

Gratuidad de P2

Por otra parte, el conseller ha celebrado la gratuidad de P2 que, ha dicho, funcionará igual que en las escuelas: "Es gratuito y, si hay que hacer aportaciones, serán en concepto de extraescolares o de comedor". Por otra parte, ha asegurado que el Govern se compromete a "consolidar esta financiación en los ejercicios presupuestarios futuros y, cuando los presupuestos lo permitan, extender la gratuidad a P1 y P0".

Además, respecto a la FP, ha dicho que la matriculación y la oferta de plazas se hará "mejor" que este curso, cuando hubo menos oferta que demanda. Así, se garantizará que todos los alumnos procedentes de 4º de la ESO tengan una plaza garantizada en el ámbito de formación que elijan siempre que haya una salida laboral clara y rápida.

La oposición le reprocha la "falta de diálogo" con la comunidad educativa

Tras su intervención, la oposición ha reprochado a Cambray su "falta de diálogo" con la comunidad educativa y le ha pedido que reflexione sobre el hecho de que en época de reversión de los recortes se hayan unido todos los sindicatos en manifestaciones y huelgas que hacía años que no se veían.

También le han pedido más recursos para hacer gratuita toda la etapa de 0 a 3 años, más plazas de FP y bajar aún más las ratios de alumnos por clase. Sobre el adelanto de calendario, el PSC le ha pedido que lo aplace al menos un curso, algo que Cambray ha rechazado.

Más de 2.300 alumnos ucranianos escolarizados

Por otra parte, Cambray ha destacado que Cataluña ha escolarizado a 2.365 alumnos ucranianos que huyen del conflicto armado en su país. El conseller ha subrayado que se trata de una "cifra altísima" que debe ir acompañada de inversión y ha añadido, además, que suponen más de la mitad de los alumnos ucranianos llegados a todo el Estado.