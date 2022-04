El jutjat crida a declarar com investigada la regidora de Cultura d'Elx per exhumacions sense contracte

L'actuació que instrueix el jutjat naix de la denúncia del PP d'Elx contra l'edil en conéixer que els treballs d'exhumació es van realitzar en tota la seua primera fase sense que el pertinent contracte estiguera firmat. Ara, l'edil Marga Antón està citada en el jutjat a les 10.00 hores del dia 27 d'aquest mes per a acudir a declarar, segons ha confirmat Europa Press.

Les tasques executades sí havien sigut contractades mitjançant concurs públic. Van començar a l'agost de 2021 i no van ser paralitzades fins al 21 d'octubre quan, segons denuncia el PP, "es tenia coneixement de les irregularitats des de setembre".

Per la seua banda, el portaveu del PP d'Elx, Claudio Guilabert, ha ressaltat aquest dilluns en roda de premsa que "ara, eixa falta de resposta i eixa incapacitat manifesta d'Antón de rendir comptes davant l'oposició serà investigada per la Justícia".

Guilabert ha considerat que l'edil del PSPV "ha sigut incapaç de respondre els motius pels quals no es van paralitzar les obres d'exhumació fins al 21 d'octubre, quan es tenia coneixement de les irregularitats des de setembre, també incapaç de respondre els motius pels quals no existia contracte i de per què no es van respectar els terminis d'al·legacions d'interessats".

També ha criticat que "l'equip tècnic d'elaboració del projecte estiguera format per cinc membres de l'empresa que finalment seria l'adjudicatària". "En cap moment pretenem judicializar la vida política, però des del PP no anem a ser còmplices de les contínues irregularitats que es comenten en l'Ajuntament per part del PSPV i Compromís", ha defès.

Finalment, l'alcalde d'Elx, Carlos González, ha assenyalat, en declaracions als mig, que el govern local es troba "tranquil" davant aquest cas i ha acusat el PP d'intentar "destruir a l'adversari polític".