Més de 13.000 estudiants de Llatí participaran en els Ludi Saguntini de Sagunt (València)

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha participat en la inauguració del certamen de tallers didàctics Ludi Saguntini 2022, dels quals ha destacat la seua importància, ja que "es conjumina la diversió amb, el joc amb la cultura clàssica i, per tant, amb l'aprenentatge i que, a més, convida a la necessària reflexió de la situació actual i del futur que es projecta per a uns xiquets i xiquetes que heretaran un món que en aquest moment s'està fent costa amunt".

A més, ha expressat l'alegria per "tornar a recuperar la presencialitat" d'aquest certamen lúdic cultural després de dos anys en els quals la pandèmia ha obligat la seua celebració virtual.

Oltra ha ressaltat que els Ludi Saguntini són un "referent internacional tant pel seu contingut com per la forma en què es combina la didàctica i l'oci" i un exemple de "aula de la innovació, com una forma d'aprenentatge vivencial, traslladant a l'alumnat a una altra realitat per a poder-la comprendre, obrir-los la ment i desenvolupar una mirada crítica tant del passat com del present".

En aquesta línia, considera fonamental l'impuls de la innovació dins del currículum escolar, en el qual s'incorpore a l'aprenentatge "les realitats canviants que vivim, amb noves formes d'ensenyar i, sobretot, amb noves mirades" que vagen més enllà de la qual tradicionalment ha predominat.