Amigos y familiares de la actriz Silvia Gambino le rinden homenaje en las redes sociales tras su fallecimiento

La actriz Silvia Gambino falleció este domingo a los 57 años por culpa de un cáncer que no ha podido vencer. La noticia la daba su exmarido, Alberto Closas, a través de una publicación en su perfil de Instagram.

"Adiós Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos, Rosita. Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla, pero no te quitó la sonrisa", comienza escribiendo el actor.

En un segundo párrafo le dice: "Descansa en paz, Silvia Gambino. Siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos. Ciao". El post se llenó de mensajes de apoyo por parte de fans y compañeros de profesión a los minutos de ser publicado.

Su hermana, Zoraida Gambino, también ha querido expresar su dolor por la muerte de la que fue protagonista de Escenas de matrimonio. "Mi hermana... mi guía... mi todo... mi amor... descansa en paz. Siempre conmigo", le escribía en una publicación.

La familiar de la actriz se ha tatuado una silueta de un gato rodeado de corazones, como símbolo de su fuerte unión y conexión.

Historia de Zoraida Gambino. ZORAIDAGAMBINO.VOCALCOACH / INSTAGRAM

Además, compañeros y compañeras de profesión han expresado sus condolencias. Elena Martín, de Las Virtudes, escribe: "Querida Silvia, gracias por regalarnos tu luz, tu alegría, tu simpatía y cercanía. Siempre en nosotros. Buen viaje".

"Solo tú podías sacarle la parte positiva a una sesión de quimio durante una pandemia y describirme un Madrid desierto. Le habías pedido al taxista que te diese una vuelta por la Gran Vía, por la Castellana, para ver ese desierto único que decías que nunca se repetiría", dice la actriz Esperanza Lemos para la revista Semana en relación con la muerte de su amiga.

Incluso Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado ya sobre el tema en Sálvame, donde Silvia apareció por última vez en televisión para ofrecer su última entrevista en 2019.

"57 años, si es que era jovencísima. Yo le produje una obra: Bellas y Bestias, con David Carillo. Era una actriz muy buena. Es como esas actrices que tienen esa marca de haber trabajado con Moreno, y que luego son actrices de toda la vida que te pueden hacer cualquier cosa. Descansa en paz y un beso muy fuerte, Silvia", le dedica el presentador.