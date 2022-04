Cvirus.- L'Hospital General acull aquest dimecres una jornada de vacunació per a xiquets de 5 a 11 anys sense cita

El Departament de Salut de Castelló ha obert una jornada de vacunació pediàtrica contra la Covid-19 sense cita per a aquest dimecres que estarà dirigida el col·lectiu de 5 a 11 anys, tant per a primeres com per a segones dosis.

Aquesta serà la primera jornada de vacunació pediàtrica sense cita a Castelló i es realitzarà en el punt del Pati dels Tarongers, situat en l'edifici docent de l'Hospital Genral Universitari de Castelló en horari de 16.00 a 21.00 hores.

Aquesta sessió sense cita ofereix l'oportunitat d'iniciar o completar la pauta vacunal a aquells xiquets que per qualsevol motiu no han assistit abans. La vacunació pediàtrica es va iniciar en els centres escolars i continua en els centres de salut amb cita prèvia i en els punts de vacunació, com ara aquest, amb cita prèvia i amb jorndadas sense cita com la del dimecres.

Per a poder rebre la dosi de vacuna és necessari esperar 8 setmanes des d'un diagnòstic de Covid.