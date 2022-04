Cs demana la compareixença de Puig en Les Corts perquè confirme "si cessarà Oltra per la seua possible imputació"

La síndica de Cs, Ruth Merino, ha afirmat que Oltra "no pot seguir ni un minut més en el seu lloc i, després que el propi jutge haja demanat imputar-la, Puig no pot romandre callat".

"El president ha de prendre una decisió i parlar clar, i, si no és ella qui dimiteix, ha de cessar-la immediatament, perquè els valencians no es mereixen una vicepresidenta i consellera investigada per la Justícia", ha manifestat Merino després d'assegurar que "si Puig segueix mirant cap a un altre costat, estaria cometent una greu irresponsabilitat i desistiment de funcions com a president".

"Aquest cas acumula ja nombroses irregularitats, tal com han posat de manifest els tribunals, i és indignant que Oltra ni tan sols haja demanat perdó a la víctima, una xiqueta en situació de vulnerabilitat a els qui van fallar precisament els que haurien d'haver-la protegit", ha subratllat la líder del grup parlamentari liberal, qui ha demanat a Puig que demostre "si està verdaderament al costat de les víctimes".