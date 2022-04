El cantante Dekko se promete con la 'tiktoker' Dome Lipa en una romántica pedida de matrimonio en barco

La tiktoker mexicana Dominik Resendez, conocida en redes como Dome Lipa, y el cantante colombiano Dekko, se han prometido tras siete meses de relación. La conocida pareja, que comenzó de manera discreta su romance hace apenas siete meses, ha compartido el precioso momento de la pedida.

En un lujoso yate, rodeados de amigos, y con un violín incluido, Daniel Esquiaqui, como se llama en realidad el artista, hinco rodilla y sorprendió a su pareja que, por la emotiva reacción, no se esperaba un momento tan romántico.

Champange, vitores y mucho amor se puede respirar en los vídeos y las imágenes que compartieron en todas sus redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram.

Ambos han recibido muchos mensajes de felicitaciones, aunque también hay otros que están sorprendidos de esta rápida decisión. En su perfil, Dekko daba una romántica respuesta en forma de versos: "Amigos ya me perdieron, pronto me casaré, porque me enamoraron, esos ojos café. Y ya me acostumbré, a su celo y su mal genio, porque ama con ingenio. Quiero pasar el resto de mi vida contigo Dominik".

No hace ni un año que la influencer Dome Lipa rompió su relación con el también tiktoker Rod Contretas. Una separación muy sonada de los que algunos aún tenían esperanzas de una posible reconciliación.

De momento, la pareja sigue disfrutando de su nuevo estatus y, por supuesto, no hay ninguna fecha de boda planeada, aunque dado el entusiasmo de los dos, parece que no esperarán mucho a pasar por el altar.