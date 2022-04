Llegat en la Caixa de les Lletres, traduccions i xarrades entre les activitats de l'AVL per l'Any Joan Fuster

Aquestes iniciatives, que es desenvoluparan coincidint amb el centenari de l'autor natural de Sueca (València), busquen donar a conéixer i ajudar a "redescobrir" a un escriptor en valencià considerat un autor "de moltes mirades", un "intel·lectual de primer ordre i complet" i un "pensador de primer nivell".

Així ho han dit aquest dilluns el president de l'AVL i de la Comissió Fuster d'aquesta entitat, Ramón Ferrer; el secretari d'aquesta comissió, Josep Palomero; alguns dels seues vocals i el director d'Espai Fuster, Salvador Ortells, en la presentació d'aquest programa d'activitats.

"És un autor que necessita moltes mirades per la seua complexitat i diverisdad", ha assegurat la vocal Vicenta Tasa, que ha destacat també que es tracta d'un escriptor necessari per a comprendre el territori valencià, la seua història i el seu caràcter. Ha assenyalat que va ser un "cosmopolita des de Sueca" i ha ressaltat la seua contribució per a veure el valencià com una llengua "usada en tots els àmbits".

Tasa ha asseverat que amb l'"amplitud de mirades" que envolten a Fuster i que es volen transmetre d'ell es busca "fer una aproximació diversa" a aquest escriptor per a "acostar" la seua obra "als qui no la coneixen" i "motivar la relectura i noves mirades" entre els qui ja el coneixen. "Segueix sent un escriptor actual", ha dit, alhora que ha apuntat que les xarrades pretenen "posar açò de manifest".

Aquesta representant de la Comissió Fuster ha parlat al costat de Palomero del cicle 'Mirades sobre Fuster', diverses conferències que se celebren des del passat mes de novembre i fins a novembre de 2022 en La Nau de la Universitat de València. La següent xarrada d'aquest grup serà el 21 d'abril a càrrec de Vicent Manuel Salvador i sota el títol 'Coordenades literàries de l'escriptura fusteriana'.

Fins a la cloenda del cicle hi haurà sis ponències més sobre aspectes socials i polítics de l'obra de Fuster, els seus aforismes, la seua faceta periodística, els models de llengua, el foment d'idees i la relació amb escriptors mallorquins. A aquestes conferències se sumaran altres que l'AVL pretén projectar en l'Ateneu Barceloní i en l'Obra Cultural Balear.

A més, s'unirà el cicle 'Converses amb Joan Fuster' que es desenvoluparà a València, Alacant, Castelló, Sueca, Barcelona, Lleida, Girona, Mallorca i Castelló. L'obra de l'escriptor valencià arribarà també, a través de publicacions traduïdes a castellà, anglés i alemany a altres punts com Madrid, les fires del llibre de Buenos Aires i de Frankfurt, i a New York.

L'AVL ha col·laborat, entre unes altres, en la traducció al castellà de 'Sagitari', publicat per l'editorial Rayo Verde; a l'anglés de 'Consell, proverbis i insolències', que es publicarà com a 'Final Judgements'; i al rus de 'Diccionari per a ociosos'.

Del dipòsit del llegat de Joan Fuster que es farà en la Caixa de les Lletres de l'Institut Cervantes -serà el que facilite Josep Palàcios, hereu de l'autor-, Ferrer ha destacat que serà el primer escrit en valencià que entre en aquest espai. "Ja hi ha algun valencià però és una il·lusió enorme perquè Fuster serà el primer escriptor valencià en valencià que estarà en la Caixa de les Lletres", ha exposat.

DOCUMENTAL

La mostra itinerant constarà de 14 panells i un audiovisual, i el còmic editat, amb dibuixos de Daniel Olmo seguint el guió biogràfic escrit per Josep Antoni Fluixà. L'any de Fuster tindrà un acte central en el Teatre Principal de València el 23 de novembre, coincidint amb el dia del seu naixement, organitzat al costat de l'Institut València de Cultura i amb presència d'escriptors, músics i artistes.

Entre les activitats previstes es troba també, com ha explicat el president, una col·laboració amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana que contempla regalar a aquest col·lectiu 400 exemplars del 'Diccionari per a ociosos' de Fuster editat per l'AVL amb la finalitat de que es distribuïsquen entre els clubs de lectura amb els quals aquest col·legi té relació.

A més, en favor de la difusió de l'obra de l'autor de Sueca, l'AVL ha adquirit alguns dels seus llibres: 'Diccionari per a ociosos' -en una edició personalitzada de 1.000 exemplars- d'Edicions 62; i 'Combustible per a falles' o 'L'Albufera de València', d'Edicions Bromera. Igualment, ha comprat 'Joan Fuster, llibre a llibre', de Salvador Ortells, i 'Escritos de crítica cultural', d'Anacleto Ferrer i Salvador Ortells, Publicacions de la Universitat de València.

A açò s'afig el projecte d'Antoni Furió i Josep Montesinos de rescatar articles de Fuster publicats en castellà en diverses publicacions periòdiques per a fer una antologia i traduir-los al valencià, així com un altre sobre aquest autor com a historiador.

Ferrer ha comentat, així mateix, que en el marc del conveni entre l'AVL i la radiotelevisió valenciana À Punt es farà un documental per a televisió sobre Fuster, subtitulat en anglés i castellà, amb la finalitat de que puga veure's més enllà de la Comunitat Valenciana.

SOBRES DE SUCRE

Els actes dedicats a l'escriptor de Sueca preveuen a més l'edició de samarretes i borses amb dos aforismes de l'autor: 'Un bon llibre sempre és una provocació' i 'Dir 'bon dia' ja és fer literatura', així com mostrar en els sobres de sucre que es distribueixen en hoteleria també frases de Fuster, com ha detallat la vocal Carme Manuel.

El programa també contempla per a l'àmbit educatiu una jornades, previstes per a juny, per a formar al professorat que informa sobre Joan Fuster, amb la finalitat d'ajudar a "entendre el personatge". "El futur de Fuster està en mans dels joves i dels xiquets", així com "del professorat de Primària, Secundària i Batxillerat", ha afegit Manuel, que ha ressaltat la necessitat d'estar "ben format" i ser "capaç d'explicar i repensar" a l'autor en l'actualitat.