Atur.- UGT-PV destaca que la contractació indefinida demostra que la reforma laboral manté el seu impacte positiu

Aquest increment de la contractació indefinida es registra tant en la conversió de contractes temporals que s'han incrementat de gener a març en 143% com en contractes indefinits inicials que s'ha increment en quasi un 120%.

D'altra banda, respecte al "lleu" creixement de l'atur considera que "pot ser conseqüència de l'activació de persones inactives donades les noves perspectives de trobar ocupació per la bona tendència de la contractació".

En conclusió, "es frena la tendència decreixent de la desocupació, encara que l'evolució de la resta de variables és bastant optimista, quant a la contractació i afiliació".

No obstant açò, apunta que les dades de l'atur registrat mostren "un fre" en relació amb períodes anteriors, arreplegant la incertesa generada per la situació econòmica causada per la guerra d'Ucraïna, "quan encara persisteixen desequilibris derivats de la crisi del COVID".

REFORÇAR LES MESURES

Per tot açò, la secretària de Formació, Ocupació i Igualtat de Gènere d'UGT-PV, Pilar Mora, estima que "és imprescindible que es reforcen les mesures que s'han pres tant a nivell autonòmic com a nivell estatal igual que ho és també per a arribar a un acord en l'augment dels salaris ja que en cas contrari es veuran afectats negativament el consum i l'economia".

A més de que han de reforçar-se les mesures preses a nivell europeu, ja que aquest és el marc imprescindible per a aconseguir una eixida equitativa i solidària de la situació actual".