Consultorio de Vivienda: "En mi bloque hay grietas y mis vecinos pasan, ¿qué se puede hacer, a qué institución recurrir?"

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Destrozos por el temporal

PREGUNTA Llevo 7 años en un estudio y debido a Filomena me han salido humedades tanto en la habitación como en el salón. Me tuvieron que cambiar el termo de agua caliente porque se rompió y el agua hizo que se rompieran dos baldas del falso techo (el calentador está encima de mí y tengo miedo de que se me caiga encima).

Se lo comuniqué al propietario varias veces por whatsapp, pero a día de hoy no me lo ha arreglado (ni las humedades ni lo de las baldas del falso techo) ¿Qué podría hacer? ¿Se le podría denunciar por causas ajenas al desgaste por uso y disfrute en lo de las humedades y por peligrosidad lo del calentador por poderse caer encima de mí mientras me ducho?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Los daños a los que se refieren exceden de las obras menores derivadas del desgaste ordinario de la vivienda y que está obligado a asumir como inquilino.

El propietario está obligado a asumir las reparaciones que sean necesarias para garantizar las condiciones de habitabilidad de la vivienda. En caso contrario, es causa de resolución del contrato.

La vecina y sus tacones

PREGUNTA Mi vecina de arriba no para de andar en tacones y mover muebles a horas inapropiadas durante todos los días de la semana. No deja dormir tranquilamente. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Difícil respuesta a su consulta aunque de fácil solución si la vecina de arriba pone un poco más de cuidado dado que es totalmente evitable ese tipo de molestias sustituyendo los tacones por zapatillas y colocando en los muebles un material que ayude a deslizarlos de forma fácil sin que ello conlleve hacer ruido. Intente hablar con ella exponiendo su situación y apelando a su empatía.

Cortinas verticales

PREGUNTA La consulta es en relación a la instalación de cortina vertical en terrazas en una comunidad de propietarios. En este caso, la instalación está aprobada por la comunidad de propietarios, pero el problema lo tenemos con la licencia de obra tramitada ante el ayuntamiento.

No todos los vecinos quieren realizar el cierre, y por la configuración de los dos edificios que conforman la comunidad y la diferente tipología de los pisos, parece que no todos podrían instalar esta cortina.

El problema es que el ayuntamiento solicita un proyecto a nivel de toda la comunidad y el pago de las tasas de licencia acorde a este proyecto, lo que implica incluir todas las viviendas independientemente de si el propietario realiza la obra o no.

Nos surgen varias dudas: La primera es saber si este tipo de instalación requiere de licencia de obra y presentación de proyecto. Hemos visto que hay jurisprudencia donde se equipara a la instalación de un toldo, debido a la escasa complejidad técnica y al poco impacto que supone en la estética de la fachada.

En caso afirmativo, ¿es preceptivo que se requiera a nivel comunidad de propietarios, para todas las viviendas, cuando las instalaciones serán en las viviendas privadas y solo en parte de las mismas?

¿Quién debe asumir los costes de proyecto y tasas? Ahora mismo nos encontramos con que somos cuatro vecinos los que vamos a instalar este cierre, lo que no significa que en un futuro lo vayan a hacer otros propietarios.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Para poder contestar a esta consulta, debe consultar con el técnico de urbanismo. La respuesta no se encuentra en la Ley de Propiedad Horizontal sino en la normativa urbanística del municipio donde radique la comunidad.

En cuanto al pago de las tasas, entiendo que si ahora son solo 4 los propietarios interesados, deberían adelantar este importe y si con posterioridad otro propietario desea cerrar su terraza pagar su parte correspondiente de las tasas.

Muchas fianzas de alquiler

PREGUNTA Estoy buscando cambiar de piso y varias agencias me piden hasta 4 o 5 mensualidades en concepto de fianza, mensualidad, garantía de pagos y el mes de la propia agencia. ¿Todo esto es legal? Me parece un abuso. Será el libre mercado y tal, pero es un abuso. Bueno, un saludo. Lucía.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En virtud de la LAU, el mes, el otro mes en concepto de fianza y garantías adicionales son legalmente exigibles y el mes de la agencia entiendo que se refiere a los gastos de gestión.

Apuntalar el edificio

PREGUNTA En nuestro inmueble, un bloque de 8 plantas y cuatro pisos por planta, están apareciendo grietas. A mí me preocupa mucho, pero parece que a mis vecinos no. ¿Quién tiene que correr con los gastos de un arreglo?

Me refiero a 'apuntalar' el edificio, no sé si me explico. El inmueble tiene 25 años. ¿Se le puede exigir a la promotora? ¿Quién decide cómo actuar? ¿Se puede comunicar a alguna institución, ayuntamiento o colegio de arquitectos o aparejadores o federación de construcción? Gracias por su ayuda. Luis.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En primer lugar, debe encargarse a un arquitecto que inspeccione las grietas y elabore un informe de las causas y de la solución que debe aplicarse.

En virtud de los que se concluya en el informe, se verán los pasos a seguir y si es viable exigir a la promotora dado el tiempo transcurrido y dependiendo de si con anterioridad se ha reclamado a la misma de forma que se haya interrumpido el plazo de prescripción.

No obstante lo anterior, puede denunciar los hechos ante el Ayuntamiento para que los técnicos valoren la situación del edificio.