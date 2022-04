Los 8 días de Oro de El Corte Inglés: qué son, cuánto duran y cómo escoger lo mejor con un 30% de rebaja

En nuestro calendario de compras, hay fechas en las que no podemos dejar de echar un vistazo a los ecommerces porque sabemos que vamos a encontrar su catálogo a buen precio. Las rebajas de enero o el Black Friday son dos de esas épocas marcadas en rojo en lo que a ahorro se refiere. Claro que, para conseguir un buen descuento no tenemos que esperar a jornadas de descuentos generalizados: la llegada de la primavera también trae interesantes promociones a las firmas que lanzan sus nuevas colecciones y rebajan el stock disponible de las anteriores. Este es el caso de los 8 Días de Oro de El Corte Inglés, una campaña, activa hasta el próximo 10 de abril, donde podemos encontrar un gran catálogo de productos con descuentos de hasta el 30%.

De hecho, las ofertas en moda son una buena oportunidad de preparar nuestro armario para la primavera, incorporando alguna nueva adquisición... ¡para toda la familia! En moda infantil han rebajado textiles para todas las edades, aunque nos han fascinado las parkas para bebés y las gabardinas para niñas, ya que son prendas muy útiles dada las temperaturas oscilantes de esta época del año. En moda adultos, marcas como Calvin Klein, Levi’s o Panama Jack forman parte del catálogo rebajado, tanto en propuestas de calzado como en prendas de vestir. En el catálogo femenino, además de la ropa, podemos aprovechar el descuento y la promoción del 3x2 en lencería, aunque en 20deCompras sabemos que no vamos a poder resistirnos a este vestido de manga larga de Easy Wear, perfecto para las jornadas primaverales.

Uno de los vestidos rebajados. El Corte Inglés

No solo la moda protagoniza estas rebajas de abril que tanto gustan a los usuarios de El Corte Inglés: si eres de los que lleva tiempo buscando renovar su mochila del gym, ¡esta es tu oportunidad! De Nike, Adidas o Puma (o Columbia, si somos deportistas de montaña), el calzado deportivo no ha escapado de las ofertas del 30%; así como la ropa deportiva de primeras marcas, pudiendo elegir entre una amplia selección de chaquetas, cortavientos, camisetas o mallas, entre otras prendas. De entre todas ellas, sin embargo, desde 20deCompras no hemos podido resistir la tentación de las zapatillas pensadas para arrasar en el street style, también sujetas a precios muy especiales, siendo nuestro modelo favorito uno de New Balance, para él y en tonos grises, con el que no renunciar a la comodidad ni tampoco al estilazo.

Las New Balance, para él, rebajadas. El Corte Inglés

También las ofertas para el hogar destacan en Los 8 días de Oro, de El Corte Inglés, pudiendo elegir ahorrar un 30% en sofás, muebles, colchones o menaje del hogar. Precisamente en esta categoría es donde hemos encontrado una batería completa de Bra, compuesta por olla, rustidera, cazo y plancha, rebajada un 40%: en vez de pagar por ella 259 euros, ¡te la llevas por menos de 160!

El juego de cocina de Bra, ¡rebajado un 40%! El Corte Inglés

Si bien es cierto que las antes mencionadas son las categorías que más nos han gustado de sus rebajas, ¡no son las únicas! Los descuentos del 30% (y, en ocasiones, ¡de más!) también se pueden disfrutar en la sección de juguetes, perfumería, accesorios para tener todo listo para la llegada de un bebé o en productos para terraza y jardín entre otros. ¿Listo para comprar todo lo que necesitas al mejor precio?

