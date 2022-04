La pandemia incrementa el número de barceloneses que viven en exclusión social: ya son uno de cada tres

Las personas que viven en situación de exclusión social en Barcelona ya son 885.000, el 32% o una de cada tres, lo que representa un incremento de 10 puntos porcentuales respecto a 2018, cuando eran unas 300.000 y el 22%, según el informe de la Fundación FOESSA de Càritas que ha presentado este lunes la entidad.

El estudio, que analiza la capital catalana y parte de los municipios barceloneses del Baix Llobregat y del Maresme y se elaboró en 2021 a partir de 1.800 encuestas, compara los datos obtenidos con los resultados de otra investigación de las mismas características realizada tres años antes.

Señala que la exclusión social en este territorio (la diócesis de Barcelona) se sitúa tres puntos por encima de la de Cataluña (29,1%) y es casi nueve puntos superior a la del conjunto de España (23,4%). Los hogares con hijos menores que la padecen son el 41,4%, frente al 19,8% de los que no tienen hijos.

Raúl Flores, coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española, y Míriam Feu, jefa de Análisis Social y responsable del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Diocesana de Barcelona, han apuntado que los principales motivos de la exclusión social son la dificultad en el acceso a la vivienda y el aumento de la precariedad laboral.

Según el informe, el porcentaje de población afectada por problemas de empleo "se ha multiplicado por 2,3 y ha pasado del 12,5% al 28,6% entre 2018 y 2021. La encuesta muestra que 97.000 hogares tienen a todos sus miembros activos en paro, en 60.000 la persona sustentadora principal está en paro de larga duración y en 167.000 se encuentra en una situación de inestabilidad laboral grave.

Flores ha lamentado que "el trabajo ha perdido la capacidad de inclusión social. "Si hace 30 años lo que más diferenciaba era tener o no un empleo, hoy es tener uno en condiciones o no", ha dicho.

El informe apunta también que más de un millón de personas viven en exclusión residencial, el 41,4%, 10 puntos más que en 2018 (30,4%). De estas, unas 725.000 (26,2 % de la población) pagan en exceso por su vivienda; 520.000 (18,8%) tienen una vivienda sin unas condiciones mínimas de habitabilidad y 300.700 (10,9%) no cuentan con la seguridad de que no perderán su hogar en un futuro próximo.

Por otro lado, el estudio muestra que con la pandemia ha empeorado el bienestar emocional de un 37% de las personas y que el 17% tienen un trastorno mental diagnosticado, un porcentaje nueve puntos superior al de 2018 (8%).

También refleja que la brecha digital afecta a 340.000 hogares y que hasta 20.000 familias han perdido oportunidades laborales o formativas por este motivo.

El informe finaliza con cinco recomendaciones. Entre ellas está reimpulsar el modelo de estado del bienestar y aumentar la cobertura de la Renta Garantizada de Ciudadanía y del Importe Mínimo Vital (solo llegan a un 28% y un 13% de los catalanes con pobreza severa respectivamente). Otras propuestas son una política de vivienda que amplíe el parque público, planes de ocupación enfocados a los colectivos más vulnerables y avanzar hacia unos servicios sociales adaptados a las realidades del siglo XXI.

El padre Josep Maties, delegado episcopal de Càritas Diocesana de Barcelona, ha reclamado a gobernantes, sindicatos y agentes sociales "un gran pacto para parar el incremento pobreza". "No podemos normalizar el drama de la exclusión social", ha dicho.

"Algunos tenemos la suerte de llevar un paraguas que nos cubre, pero todos estamos en el mismo barco, y si no ofrecemos una solución al sufrimiento de tantas personas, irá a la deriva y no habrá paraguas ni bote salvavidas que pueda protegernos. O salimos juntos de esta o no salimos", ha añadido Maties.