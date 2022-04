Dani Martín desvela cómo se siente: "No me apetece hacerme fotos ni sacar una canción nueva"

Últimamente, Dani Martín encuentra en las redes sociales su vía de escape para hacer reflexiones sobre la vida a partir de sus propias experiencias. Esta vez, a través de su cuenta de Instagram, el cantante se ha sincerado sobre su momento actual tras regresar de unas encantadoras vacaciones

El artista comienza la publicación enumerando un sinfín de cosas que un cantante debe hacer para no perder un sitio en el panorama actual. "Hay, hay, hay… ay, qué agotador", decía tras ese gran listado, entre el que se encuentra "estar atento a las redes", "hacerse fotos nuevas", "hacer una campaña de marketing" o "sonreír siempre", entre otras muchas cosas.

Además, se ha sincerado sobre sus últimas vacaciones, en las que ha cogido "5 kilos comiendo patatas fritas" y se ha dado "el permiso de disfrutar", lo que ha desembocado en "dos tallas de pantalón" más.

Otra revelación sorprendente está relacionada con su música. "No me apetece hacerme fotos ni sacar una canción nueva", anunció para desgracia de sus fans. Sin embargo, más adelante también avanzo que tiene "medio disco nuevo grabado", un trabajo que "suena más a Daniel y al Canto que nunca, pero creo que no suena actual".

Ha tratado todo tipo de temas que actualmente interesan a la sociedad. En relación con los malestares mentales, Dani Martín confiesa que "a veces" está "triste" y pegarse "una buena panzada a llorar y luego sentir que no era para tanto".

También reconoce que físicamente no se encuentra del todo bien. "Me están saliendo granos, cada vez veo peor. Me duele el cuerpo al despertarme, pero estoy más feliz que nunca", ha dicho en la publicación.

En el texto al completo se pueden ver tantos temas como inconexión entre ellos, lo que da lugar a un remix de opiniones que no sorprende teniendo en cuenta que proviene de un artista como Dani Martín.