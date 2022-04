La Generalitat convoca demà tres minuts de silenci per l'assassinat d'un xiquet d'11 anys a les mans del seu pare

Així ho ha anunciat la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, aquest dilluns a Sagunt, on ha lamentat que el xiquet "tenia dret a créixer, a ser un adult i a recórrer la seua vida" i que "tot això ha sigut arrabassat per la violència extrema que és la violència vicaria".

En aquest sentit, el Consell ha convocat demà tres minuts de silenci a les portes del Palau de la Generalitat per a mostrar "la unió dels valencians contra el terrorisme masclista", "condemnar l'assassinat de la criatura" i "mostrar suport i abrigallar a la víctima", la mare.

Per açò, Oltra ha animat a "mostrar de manera unida com a societat decent la condemna més absoluta a la violència masclista en una de les seues expressions més deshumanitzades i més cruels, l'assassinat dels fills per a danyar per sempre a la mare".