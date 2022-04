La vida de Amor Romeira no ha sido un camino de rosas. Aunque el público mayoritario la conoció a sus 18 años, cuando concursó en GH 9, ella tenía experiencia en el mundo del espectáculo de mucho antes. Pero fue el reality la que la catapultó a la fama y puso bajo el foco su realidad como mujer trans.

Afortunadamente, la canaria siempre contó con el incondicional apoyo y cariño de su madre, fallecida a finales de 2020. Pero, con su padre, no fue igual, tal y como ya contó cuando participó en Solas, programa de Mitele Plus.

Pero, recientemente, la cantante acudió a Estirando el chicle, pódcast de Carolina Iglesias y Victoria Martín, y confesó cómo le contó a su padre que era una mujer trans.

Mientras para su madre y su hermana era una realidad que ya conocían, para su padre "era un secreto", a pesar de que su madre, que estaba divorciada de él, le pedía que se lo contara. "Yo le decía: 'Mamá, déjale ahí con su vida, tan tranquilo'", aseguró.

Sin embargo, el momento de sincerarse con él llegó a la fuerza, pues en una comida durante el Día del Padre cuando ella tenía 15 años, su madre casi la empujó a contárselo. "A mi hermana solo se le ocurrió la broma de decirle a mi padre 'esta chica no es la mejor amiga de Amor, es mi novia'. Mi padre dijo: 'Lo que me faltaba ahora, encima me vas a decir que eres lesbiana'", narró la canaria en el pódcast.

"'¿Y qué tiene que ver? Aquella quiere ser una mujer, que es transexual', le dijo mi madre", aseguró. "Cuando verbalizó por primera vez delante de mi padre eso, yo me quedé muerta. Y mi madre me decía: '¡Dilo! ¡Que lo digas ya!'. Fue un antes y un después en mi vida. En ese momento, mi padre se encerró en el cuarto".

"Mi padre era una persona tránsfoba. Mi padre agredía a los transexuales, ¿vale? Y yo, al mes y medio de mi cirugía, fui a su casa y me desnudé por completo delante de él", confesó Amor Romeira. "Le dije: 'Mírame, esto es lo que yo soy. Soy una hija para ti, y me tienes que tratar como a tu hija, porque si no no vas a tener relación conmigo'".

Entonces, la reacción de su padre la asombró y, de hecho, también sorprendió a Carolina Iglesias y Victoria Martín, pues todos en el pódcast se emocionaron: "Mi padre empezó a llorar y me dijo que le perdonara, porque él lo que sentía era miedo de que yo me encontrara en la calle a personas como a él".

"Él quería protegerme dentro de sus miedos y su transfobia. Pero a día de hoy es el mejor padre del mundo, lo volvería a elegir una mil veces más", alabó. "Es una lección de vida para todas esas personas que siguen teniendo una mentalidad retrógrada. Todo en esta vida, con educación y cambio, se puede conseguir".