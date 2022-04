El Toba, el frutero que engañaba a niños con golosinas para abusar de ellos, no acude al juicio: "Se ríe de la Justicia"

El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares, en Madrid, ha suspendido la declaración señalada para este lunes de Cristóbal L.C., El Toba, el frutero de Valdeavero, procesado por diecinueve delitos relacionados con abusos y agresiones sexuales a diez menores, tras presentar su abogado el pasado viernes una solicitud de suspensión en la que alegaba motivos laborales y de forma.

“Su representación procesal interpuso un escrito el viernes alegando una serie de cuestiones que intentan justificar la incomparecencia, una cuestión laboral y el no haber sido citado en forma, lo cual es un argumento de muy poco peso porque se le dio traslado y su abogado ha alegado diciendo que no estaba citado, es una incongruencia”, ha señalado Juan Manuel Medina, abogado de cuatro de las familias denunciantes.

Concretamente, el letrado de Cristóbal L.C., en libertad provisional desde el pasado mes de octubre con una orden de alejamiento de al menos 500 metros de las víctimas, alegaba en su escrito la incorporación del procesado a un puesto de trabajo, ha indicado a Jerónimo Tauroni, abogado de las familias de otras cuatro víctimas.

“El sitio en el que va a desarrollar ese trabajo no lo sabemos ahora mismo; por seguridad de todos, fundamentalmente de los críos y de sus familias, deberemos saberlo, para que no se produzcan situaciones de que se pueda quebrantar esa orden de alejamiento”, ha indicado Tauroni. “Debería comunicarlo al juzgado, y si no lo hace, para eso estamos nosotros para pedirlo”, ha añadido.

Junto a la solicitud de suspensión, según Tauroni, el abogado de la defensa presentó el pasado viernes, a última hora, “un recurso que interponían contra el auto de procesamiento”, emitido el 28 de marzo, en el que la jueza le atribuye doce delitos de abuso sexual, tres de agresión sexual, dos de exhibición sexual y otros dos de obligación de presenciar actos sexuales.

Mi hijo continúa en tratamiento psicológico y psiquiátrico y no quiere pisar el pueblo"

Familiares de las víctimas Increpan al abogado del acusado

Cristóbal L.C. no ha acudido esta mañana a los Juzgados de Alcalá de Henares, pero sí lo ha hecho su abogado, que a la salida del edificio ha sido increpado por varios de los familiares de las víctimas, que esperaban desde primera hora de la mañana la llegada del procesado a la declaración indagatoria.

“Se está riendo de nosotros, no ya de los niños, que se está riendo, sino de la Justicia”, ha señalado Vanesa Bustamante, madre de uno de los menores, de 13 años, que “continúa en tratamiento psicológico y psiquiátrico”, y que ha tenido que mudarse junto a su familia a otra localidad porque su hijo “no quiere pisar el pueblo”.

“Estábamos contentos, porque ya empezaba esta pequeña fase y quedaba menos para el juicio, pero esto es un paso hacia atrás otra vez, es otra vez a revivir lo mismo. ¿Y ahora, qué? Ahora a esperar, sentados, a que le den otra fecha, que lo mismo no viene otra vez”, lamenta Vanesa.

“Él tiene toda la suerte del mundo y nosotros no tenemos ninguna”, se queja Mónica García, cuyo hijo continúa acudiendo todas las semanas a terapia al Centro de Intervención en Abuso Sexual Infantil (CIASI) de la Comunidad de Madrid. “A mí me mataron como madre hace un año y medio”, dice Mónica.

Arrestado a mediados del pasado mes de diciembre

La Guardia Civil arrestó al supuesto pederasta el 16 de diciembre. La investigación comenzó en verano tras una denuncia presentada por la madre de una víctima, que confesó los abusos pese a que el hombre amenazaba a los niños afectados. A raíz de esta denuncia han ido apareciendo nuevos casos, todos niños varones de entre 3 y 13 años.

El frutero, que no tenía compinches, era muy conocido en el municipio, donde se había ganado la confianza de los padres, y aprovechaba que los menores entraban a la tienda para ofrecerles golosinas, refrescos y bolsas de frutos secos gratis con la intención de tocarles sus zonas íntimas metiéndole la mano dentro del pantalón.