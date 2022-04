María Pombo fue la invitada de excepción este sábado en Mi casa es la tuya. Entre otras cosas, la influencer habló de cómo se conocieron ella y su marido, Pablo Castellano. Fue en un Máster de tenis, cuando ambos tenían pareja. Tal y como contó la joven, se cayeron fatal: "Yo pensé que él era idiota y él que yo era una flipada", contó.

"Me llegó un mensaje: 'María, no sé si te acordarás de mí, soy Pablo Castellano, voy con un amigo a Santander'. Y empezó a hacerme comentarios como medio tonteando. Estuvieron dos días por allí, empezaron a hablar con él cosas tan normales, apreciando cosas de mí que antes, otros novios, no apreciaban, estaba dándome importancia, interesándose por a mí en cosas supersencillas que nunca me habían preguntado", contó la influencer.

Sin embargo, aunque a María le parecía que Pablo "era muy mono", le "rondaba por ahí que era gay, porque es muy amigo de Fernando Tejero". "Yo pensé que podría ser", desveló. Entonces, se puso a investigar sobre su condición sexual y hasta habló con su exnovia para asegurarse.

Sobre esto también habló el joven empresario. "Yo me considero una persona rara, mis amigos llegaron a pensar que era gay. Sí, sí, todos, porque no he sido nada ligón", aseguró al respecto.

Unas palabras de las que se hicieron eco en las redes sociales, que criticaron a Pablo Castellano por el sentido de su frase.

Y así todo el programa, UN TUFILLO A HOMOFOBIA PERMANENTE por parte de ella y su marido. #MiCasaMariaPombo https://t.co/2M7XyUxBcL — BOB GRANIZO (@bobgranizo) April 2, 2022

El tema de ser gay, madre mia...#MiCasaMariaPombo — Serena (@serendipity1012) April 2, 2022

"Yo era muy raro. Mis amigos pensaban que era gay." Toma ya... Qué pena de gente. #MiCasaMaríaPombo — Educar en Cultura (@educarencultura) April 2, 2022

????????? Pablo Castellano: "Mis amigos siempre han pensado que era una persona rara, llegaron a pensar que era gay" ????????????? ok #MiCasaMariaPombo — Miriam 🦋 (@MiryNogal) April 2, 2022

Pablo Castellano, marido de María Pombo: “Me considero una persona rara, mis amigos llegaron a pensar que era gay”#MiCasaMaríaPombo pic.twitter.com/gmDwA38nSa — Mariola Cubells Paví (@mariolacubells) April 2, 2022