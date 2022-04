Alertan de una estafa por WhatsApp: simulan ser un familiar en apuros para pedirles dinero de forma urgente

Los investigadores de la Policía Nacional han interceptado una nueva estafa a través de la red social WhatsApp. El fraude consiste en contactar con mujeres, haciéndose pasar por sus hijos, con el fin de pedirles dinero de forma urgente con la excusa de que deben pagar un problema que les ha surgido. Para que no les llamen y se den cuenta que realmente no son sus hijos, alegan que tienen un problema con su teléfono y que no pueden recibir llamadas.

Una vez hecha la transferencia y finalmente las victimas se ponen en contacto con sus hijos, es cuando se dan cuenta de que han sido engañadas, y pese a descubrir la verdad, ya no pueden cancelar la transferencia.

Con esta estafa, los delincuentes han conseguido defraudar diversas cantidades, entre 2.000 a 26.000 euros, en diferentes puntos del país durante las últimas semanas.

Si recibe alguna comunicación de este tipo, la Policía Nacional advierte de que es importante asegurarse de que es un familiar con el que está en contacto y que no pierda la calma.