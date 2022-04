Miguel Frigenti acaba en el hospital por una pielonefritis que derivó en una lumbociatalgia aguda: "He ido a peor"

Una pielonefritis aguda ha llevado a Miguel Frigenti al hospital. Ha sido el propio colaborador de Sálvame el encargado de dar la noticia a través de sus redes sociales.

Primero, con una fotografía desde el centro de salud que preocupaba a sus seguidores en internet; después, con el diagnóstico: una pielonefritis aguda, que una infección en la uretra que afecta principalmente a los riñones.

"Tengo pielonefritis aguda. Me duele toda la zona del riñón derecho y me están poniendo antibiótico para la infección y calmantes para el dolor. Este es el colofón a una semana de mierda. Debería haber mejorado algo desde esta mañana, pero he ido a peor. No podía ni estar tumbado en la cama del dolor que sentía por la parte baja de la espada. Espero mejorar", escribió el periodista en sus stories de Instagram.

Sin embargo, lejos de ir a mejor, la pielonefritis derivó en otra dolencia, una lumbociatalgia aguda, un dolor que se produce en la zona baja de la espalda que tiende a irradiarse hacia el glúteo, la cadera y las piernas.

La dolencia de Miguel Frigenti. INSTAGRAM

Por este motivo, al colaborador le ha puesto un tratamiento de reposo, calor en la zona y varios medicamentos.