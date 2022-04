Juan del Val se hace eco de las redes y reaviva la polémica: "Penélope Cruz se parece muchísimo a Pepe Viyuela"

Es uno de los memes más recurrentes de los últimos tiempos, sobre todo cuando uno de los dos es noticia, como en la actualidad, tras la nominación de Penélope Cruz al Oscar. El 'parecido razonable' entre ella y otro intérprete español, Pepe Viyuela, es más que utilizado en las redes sociales en modo de comparación.

De eso se hizo eco este domingo Juan Del Val, colaborador de La Roca, en laSexta. El escritor llevó este tema hasta la mesa de actualidad, dejando a todos sorprendidos. "Tengo que dar una noticia que me parece importante: Penélope Cruz se parece muchísimo a Pepe Viyuela", aseguró el escritor.

Para justificar su teoría, Juan del Val se valió de una imagen de la actriz en los Oscar para mostrar cómo su rostro se va transformando de forma progresiva en el de Pepe Viyuela.

Tras su comparativa, Nuria Roca, que no parecía estar muy convencida de esta comparativa, dejó clara su postura: "No, no, no. ¡Quita esa imagen, no queremos ver a Penélope así!", dijo la presentadora, eso sí, echándole risas al asunto.