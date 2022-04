Silk Sonic, Olivia Rodrigo y Jon Batiste triunfan en unos Grammy que miraron a Ucrania con un mensaje de Zelenski

La 64 edición de los premios Grammy estuvo dominada principalmente por el grupo Silk Sonic, que se alzó con el Grammy en el apartado de canción del año y grabación del año; Olivia Rodrigo, que consiguió hacerse con el gramófono dorado en la categoría de mejor nueva artista; y Jon Batiste, que consagró su disco We Are como álbum del año

Silk Sonic, el superdúo formado por Bruno Mars y Anderson Paak, consiguió el Grammy a la grabación del año por su trabajo Leave The Door Open, venciendo así a artistas como Olivia Rodrigo, Billie Eilish o Tonny Bennett y Lady Gaga. Se impuso también en los apartados de mejor interpretación de R&B y mejor canción de R&B.

"Estoy tratando de ser humilde", bromeó Paak para añadir inmediatamente un "os quiero" mirando al resto de finalistas en esta categoría y concluir afirmando: "Vamos a emborracharnos y a celebrarlo". Entonces, Mars se acercó a su colega a la par que sostenía un cigarrillo y exclamó "¡qué Dios os bendiga!", dirigiéndose al público del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (Estados Unidos).

Jon Batiste, por su parte, triunfó con We Are, coronado como álbum del año. "Lo creo hasta el fondo de mi corazón. No hay mejor músico, canción o actor. Las artes son subjetivas y se encuentran con la gente cuando más se necesitan", aseguró el músico al recoger el galardón sobre el mismo escenario que minutos antes revolucionó al cantar la alegre Freedom, una de las canciones incluidas en el premiado disco.

Batiste se impuso a Sour, de Olivia Rodrigo; Justice, de Justin Bieber; Montero, de Lil Nas X; Planet Her, de Doja Cat; Donda; de Kanye West; Evermore, de Taylor Swift; Love for Sale, de Tony Bennett; Back of My Mind, de H.E.R.; y Happier Than Ever, de Billie Eilish.

El Grammy a mejor nuevo artista fue para Olivia Rodrigo: "Este es mi mayor sueño haciéndose realidad", aseguró la cantante, de 19 años, al recoger el gramófono dorado de la mano de Dua Lipa y Megan Thee Stallion, anteriores ganadoras de ese mismo premio.

El ascenso a la fama de Rodrigo, que logró también los premios a mejor álbum vocal de pop, y mejor interpretación de pop, ha seguido un ritmo vertiginoso que la ha colocado al nivel de fenómenos como Billie Eilish o Rosalía desde que publicó su primera canción a principios de 2021, Drivers License.

Mensaje de Zelenski

La gala, que contó con la peculiaridad de celebrarse excepcionalmente en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, incluyó la transmisión de un mensaje grabado en vídeo del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el que el mandatario pidió ayuda internacional ante la invasión rusa. "El silencio es la muerte, cuenten la verdad en sus letras, en redes o en televisión, pero nunca guarden silencio", afirmó.

Al mensaje de Zelenski le siguió una actuación de John Legend, quien estrenó al piano la balada Free (Libre) junto a Lyuba Yakimchuk, una poeta ucraniana originaria de la región del Donbás que abandonó el país hace unos días. "Protege a mi marido, mis padres, mi hijo y mi madre patria", fue una de las frases que recitó Yakimchuk en inglés.

El escenario de los Grammy se iluminó con los colores azul y amarillo de la bandera ucraniana, mientras las pantallas proyectaban imágenes del conflicto armado.

La semana pasada se rumoreó que Zelenski iba a intervenir en los Oscar, según unas declaraciones de la presentadora Amy Schumer en las que admitió que propuso esa idea a los productores de la gala, pero finalmente fueron los Grammy, los premios más populares de la industria musical, los que incluyeron el mensaje.

La organización de los Grammy también dispuso una línea de ayuda para los afectados por la guerra en colaboración con la organización Global Citizen, a la que los espectadores pudieron contribuir.