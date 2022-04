Tu horóscopo diario: lunes 4 de abril de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 4 de abril de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Será un día muy intenso, porque mucha gente va a estar pendiente de ti y te llegarán mensajes llenos de cariño y empatía. Disfruta de él relajadamente, sin prisas y con la mejor de tus sonrisas. Te lo mereces y lo sabes. Es hora de saborear todas esas muestras de amor.

Tauro

Una jornada algo atípica, en la que te darás cuenta de que a veces lo malo o lo que crees que es negativo, no lo es tanto y resulta que te abre posibilidades para mejorar algunos aspectos de tu vida. Reflexiona sobre esto y verás que puedes sacar de ti mismo lo mejor.

Géminis

Tu imagen te preocupa porque llega el buen tiempo y crees que podrías mejorarla y lo cierto es que llevas razón. No se trata de que hagas ninguna barbaridad en ningún sentido, pero sí que cuides más tu alimentación. El ejercicio tampoco te vendrá nada mal.

Cáncer

Hay algunas personas que están muy pendientes de ti y eso es algo que debes de tener cuenta. Quien te observa está intentando ver tus posibilidades en algo relacionado con estudios o cursos. Será una oportunidad. No te escondas, no seas tímido.

Leo

No caigas en la tentación de pensar mal de todo el mundo ya que eso lo único que te genera es una incomodidad permanente que no te conviene. Suelta tus prejuicios, deja que todo fluya y no busque el lado peor de los demás. A pesar de lo que creas, hay mucho bien a tu alrededor.

Virgo

Comienzas a ver la luz en un asunto familiar que te ha tenido muy atado y que te ha robado mucho tiempo personal. Lo cierto es que tu reacción ha sido positiva, pero que ahora ya puedes aflojar esa tensión. Relájate y pasa el testigo a otros familiares.

Libra

Realmente hay personas cercanas que quizá te están poniendo una piedra en el camino porque les estorbas o haces que parezcan menos brillantes. Es hora de darte cuenta, de observar todo esto y de actuar en consecuencia. No dejes que nadie te eche a un lado, imponte.

Escorpio

Tomarás la iniciativa en un asunto profesional que es importante, sobre todo si ha habido problemas en un negocio común con socios o amigos. Tu intervención no debe ser agresiva, busca el acuerdo con empatía. Poco a poco las cosas estarán a tu favor.

Sagitario

Acabarás hoy algo que empezaste hace tiempo, puede estar relacionado con asuntos legales o documentos que llevas tiempo manejando. Finalizar esa etapa es algo que te pondrá de muy buen humor, celébralo por la noche o planea un pequeño viaje para festejarlo.

Capricornio

No esperes que todo el mundo te de la razón si no la llevas. Escucha los consejos y piensa que a lo mejor tu mirada no es del todo acertada en un tema doméstico o familiar y que es hora de cambiar algo. Ser tozudo no significa estar en posesión de la verdad.

Acuario

Lo que la realidad te dictará hoy es una cosa y tus deseos, otra. Pero toca aceptarla, al menos de momento, aunque eso sí, sin perder de vista cuál es el camino para lograr tus metas más ansiadas. Aparca ciertas ambiciones, pero no olvides tus sueños.

Piscis

Reorganizas un tema profesional que se te estaba escapando de las manos. Una llamada será muy importante así que debes mostrar tu lado más carismático, simpático y encantador. Sabrás hacerlo y acabarás triunfando. Hay un futuro lleno de sorpresas positivas.