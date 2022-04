El PPCV reprocha al PSPV que Puig y los socialistas son los "culpables" del "silencio" de Sánchez con la financiación

Ibáñez ha respondido así al socialista José Muñoz, quien este domingo ha criticado que el recién elegido presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ningunea" a la Comunitat Valenciana al "huir de comprometerse en solucionar el problema de la financiación" y ha afeado al 'popular' su afeado al 'popular' su "silencio" en un tema "trascendental para los valencianos y las valencianas".

El dirigente del PPCV, en un comunicado, ha afeado a Muñoz que es el presidente del Gobierno "quien tiene la obligación de presentar ya un nuevo modelo". "El silencio de Puig frente al ninguneo de Sánchez ha costado ya a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana 9.000 millones de euros", ha remarcado.

Ibáñez ha considerado que la reforma de la financiación es "suficientemente seria como para que el PSPV pretenda crear cortinas de humo". "Si tiene que exigir a alguien que presente ya el nuevo modelo es a Sánchez, a nadie más", ha señalado.

El portavoz de Economía del GPP ha denunciado que, con Sánchez, la Comunitat Valenciana "solo soporta ninguneos y engaños" y ha incidido en que el Gobierno de España "solo ha traído retrasos y un esqueleto del modelo que no cumple para nada con las expectativas de la Comunitat Valenciana". "Ese esqueleto, presentado a finales de 2021, no recogía la deuda histórica y Puig no ha dicho nada", ha recalcado.