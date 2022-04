Verdeliss revela el problema de salud que padece su hija recién nacida que le ha llevado a tener que irse a Salamanca

Verdeliss ha confesado este sábado cuál ha sido el diagnóstico de su hija de lo que en un principio creyeron que se trataban de cólicos derivados de la lactancia materna, pero que ha resultado ser un problema mayor.

La influencer ha tenido que pasar dos días en Salamanca, ciudad en la que le dijeron que encontraría una clínica donde poder averiguar lo que le sucedía y tratarla adecuadamente.

"Se trata de anquiloglosia, que no es lo mismo que frenillo corto, es cuando ese frenillo corto compromete ciertas funciones. En el caso de Deva tenía un frenillo muy corto, muy grueso, y no lo habían sabido observar porque es un submucoso tipo cuatro", explica.

"Creía que no tenía problemas de lactancia porque ella gana bien de peso y yo no sentía dolor. Pero la naturaleza es un arma de doble filo y tan tan sabia que mi bebé tenía tal dificultad que estaba con una sobreproducción, su succión era muy comprometida, tragaba mucho, atragantamientos, ella acababa súper cansadita después de la toma, no podía darle el pecho tumbada...", ha desarrollado.

Ha querido incidir en la problemática que podría derivar una anquiloglosia en el futuro de los bebés que la padecen: "influye en el desarrollo orofacia, desarrollo de la respiración, retrasos en el habla, retrognatia".

Adelanta que próximamente elaborará una recopilación de expertos y clínicas donde pueda tratarse esto, además de "marcadores sobre los que hay que estar alerta y generar cierta sospecha" para facilitar que otros padres no pasen por lo mismo.