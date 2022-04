Ana María Aldón confirma el enfado de Ortega Cano con ella: "¿Alguien se pone en mi lugar? ​¿Qué le he hecho yo?"

Ana María Aldón se ha enfrentado este sábado en Viva la vida a la entrevista que ha salido publicada en la revista Lecturas este miércoles, donde se mostraba muy crítica con su familia política y su marido.

Sus compañeros le han manifestado su "decepción" por haber protegido a la colaboradora y que luego haya decidido ser tan "contundente" en sus declaraciones para la exclusiva.

Emma García y Ana María Aldón han protagonizado un tenso reencuentro cuando la colaboradora ha llegado al plató, aclarando que el pasado sábado abandonó el programa porque se encontraba "mal", "tenía el cuerpo cortado por frío", no por la tensión después de su discusión con Conchi Ortega.

Tanta tensión se ha percibido que hasta la propia presentadora se lo ha reprochado después. "Esperaba una bienvenida cálida hacia mi persona", le ha manifestado. "He ido con todo el cariño y te he notado fría, por eso me he ido en cuanto hemos ido a publicidad", aunque Ana María le ha aclarado que no le pasa nada con ella. "No estés a la defensiva conmigo porque no va a ser bueno para ninguna de las dos".

Ana María Aldón ha desmentido a Gloria Camila, asegurando que el principal motivo por el que ha hecho la entrevista es darse el que considera que es su lugar porque su marido no ha reaccionado ante su petición. "No ha habido una reacción firme que diga "hasta aquí he llegado" y dije "tú no reacciones pero voy a reaccionar yo'".

Ortega Cano "me apoyó a la hora de hacer la entrevista, pero se iban a tratar tres temas: Ana María de anónima a personaje, los comienzos de Ana María y los proyectos laborales de Ana María, pero ya sabéis cómo funciona", ha afirmado, insinuando que la revista cambió el rumbo de la exclusiva y se centró en la crisis matrimonial y su enfrentamiento con su familia política.

"Los titulares también me impactaron a mí", aunque confiesa que fueron frases que ella dijo pero que se sacaron "de contexto". "Yo quería que me dieran un poco más de valor", afirma.

Asegura que la entrevista no fue bien recibida por el torero, pero ya han conseguido limar sus asperezas. "No le sentó bien (a Ortega Cano) la entrevista cuando leyó los titulares. No le pareció bien y me mostró su desacuerdo. Me dijo que era una entrevista muy dura, que podía habérmelo evitado. Lo que más le ha dolido ha sido que dijera que me he sentido menospreciada", ha declarado.

"¿Alguien se pone en mi lugar? ¿Qué he hecho yo contra el maestro?", cuestionaba a sus compañeros, ante las críticas que recibía. Reconoce que la mañana del miércoles fue tensa entre la pareja, pero por la tarde ya decidieron afrontar la situación y retomaron su buena relación, aunque sus compañeros aseguran que tienen otras informaciones que apuntarían que el torero está triste y molesto por estas declaraciones.

Justifica que su marido no reaccione como ella solicitaba porque son "muy diferentes. Él es una persona muy pausada, resta importancia a todas las cosas negativas para tener una serenidad... y yo me he hartado mucho y ahora que me encuentro fuerte creo que es el momento de decir "ya basta'".

"Él no me ha dicho que tengo razón, él siempre trata de que todo esté bien, no quiere una guerra pero es que la guerra está y no tengo capacidad de pararla. Para él su hermana (Conchi) es como su madre y no quiere polémicas ni posicionarse para un lado ni para otro. Yo respeto que le tenga todo el cariño del mundo, pero yo ya no voy a pasar según qué cosas, como la llamada del otro día", concluye.