Alba Paul revela cómo vivió estar en los Premios Ídolo, organizados por Dulceida:​ "Lo pasé muy mal"

Alba Paul se reencontraba de nuevo con Dulceida, su exmujer, en los Premios Ídolo que ella misma había organizado para destacar el trabajo de los creadores de contenido en redes sociales.

Sin embargo, no fue este el motivo que le llevó a pasar un mal momento durante la gala, si no su miedo escénico que le provoca que se paralice cuando tiene que hablar en público.

"Es una cosa terrible, sabía que me trabaría y me trabé. Fue terrible para mí. Intenté de nuevo, después de haberlo intentado 50 veces, porque soy muy tozuda, exponerme a ese pánico... pero chicos, es que cuando uno siente eso, no se va", explicó.

Así reveló la influencer a sus seguidores este jueves uno de sus mayores miedos, que volvió a vivir en ese día tan especial al tener que dar uno de los premios. "Yo sabía que lo iba a pasar fatal. Ya desde jovencita me pasaba para exponer un trabajo, pero es que no lo superaré nunca", reconoció.

Pese a que en ese momento reconocer haberlo "pasado muy mal", ha querido señalar que el resto de la noche disfrutó mucho con sus compañeros de profesión. "Lo pasé muy mal ese día, aunque quitando eso lo pasé muy bien", aclara.

"Poco se habla de lo horrible que es esa sensación de "tierra trágame, sácame de aquí por favor, quiero llorar". Obviamente en los Premios Ídolo me pasó, que me quedé trabada, me quedé bloqueada y no había Dios que me sacase de ese apuro. Lo pienso y me pongo enferma otra vez", recuerda.

"Es algo que quería comentar, que se llama pánico escénico y existe, y es terrible. No sé si soy la única en el mundo, creo que no", concluye, buscando el respaldo de sus fans.