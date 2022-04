Gloria Camila responde a la polémica entrevista de Ana María Aldón: "No es la realidad, no me ha gustado nada"

Gloria Camila se ha pronunciado por primera vez este viernes en Ya son las ocho acerca de la polémica entrevista que ha concedido Ana María Aldón en la que critica ciertas actitudes de su familia política, entre ellos José Ortega Cano.

"Yo entiendo que el interés está en generar el morbo en los titulares, pero de ahí a generar un titular dañino y diferente, tergiversar la realidad del contenido que hay en la revista...", ha comenzado. "Los titulares no coinciden con la realidad. Cuando salieron los titulares yo llamé a Ana"

Confiesa que no le ha "gustado nada" las declaraciones de la diseñadora cuando dice que se ha sentido "menospreciada" por Ortega Cano. "Me dolió de hecho", pero "luego tú lees la parte de dentro y no tiene nada que ver con eso", declara.

Ha asegurado que espera que sea la propia Ana María Aldón quien se pronuncie este sábado en Viva la vida y aclare las palabras que han aparecido en los titulares.

"No hay separación. En la revista lo que dice de mi padre son cosas maravillosas", ha sentenciado. Evidentemente mi padre lo lleva pasando mal un tiempo, él no es partidario de que se hagan todas estas cosas públicas, igual que yo no fui partidaria de que se hiciera público el primer día. Todo esto ha acarreado mucho, y creo que muchas cosas eran innecesarias"

Para concluir, Gloria Camila ha querido revelar el verdadero objetivo que tenía Ana María Aldón al realizar esta entrevista, que no era hablar de su vida personal sino empresarial. "Ana hace la entrevista con un motivo: promocionar el gazpacho que va a sacar", confiesa, aunque entiende que su nuevo proyecto empresarial haya sido lo menos interesante y no haya trascendido.

Gloria Camila también ha declarado que una de las preguntas en las que Ana María Aldón confesaba los elogios que ella misma le había hecho, realzando su figura en la familia, se ha omitido. "¡Eso lo han quitado! ¿Por qué no interesa sacarlo? Porque las cosas positivas y bonitas que dice no interesan", concluye. "Me parece poco ético".