Los vecinos de Madrid se unen para ayudar a grupos vulnerables ante las crisis: despensas, ayuda a mayores, los 'moratabonos'...

Los vecinos de la Comunidad de Madrid fueron los protagonistas durante la pandemia coordinándose para ayudar en sus distritos a quienes más lo necesitaban. Gracias a estas iniciativas solidarias personas y familias de los barrios madrileños pudieron salir adelante durante la crisis. El Grupo Cooperativo Tangente en colaboración con la FRAVM y el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso, han realizado una investigación sobre las iniciativas solidarias ante la Covid-19.

Más de un centenar de iniciativas han participado en este proyecto reflexionando sobre los aprendizajes adquiridos a lo largo de la pandemia. Las constantes trasformaciones climáticas, ecológicas y sociales como la actual guerra de Ucrania, muestran la posibilidad de que no sean casos aislados de esta década y la necesidad de adquirir herramientas eficaces para hacerles frente si vuelven a surgir en un futuro.

El informe que presentan consta de un ejercicio de memoria y balance de los hechos acontecidos durante la Covid-19, donde analizan los patrones organizativos exitosos y señalan pautas que pueden ser útiles para anticiparnos a futuras situaciones similares.

Han comprobado que ante la catástrofe, la empatía y el altruismo son dos de los valores más presentes durante todo el periodo de crisis. Casi el 90% de las redes funcionaron únicamente con fondos propios gracias a las donaciones de particulares.

Iniciativa solidaria durante Covid-19 FRAVM

Se formaron cuantiosas redes de dispensa de alimentos, ayudas a familias y apoyo a personas mayores, gracias a estas iniciativas solidarias los daños de la crisis fueron más livianos para muchos colectivos en riesgo. 76 iniciativas vecinales de la Comunidad de Madrid ayudaron aproximadamente a 15000 familias y a 52000 personas, según la FRAVM.

'Somos Tribu Vallekas' fue una de las asociaciones que durante la pandemia ayudó a los vecinos del distrito, contaban con cinco dispensas de alimentos, asesoría laboral y acompañamiento telefónico a las personas que estaban solas.

Desde Tribu San Diego, Puente de Vallecas estuvieron coordinándose entre vecinos para asistir a los ancianos de la zona. Las donaciones que recibieron durante el pico de la pandemia fueron desmedidas y no tenían espacio para guardar tales cantidades de alimento. La asociación cultural La Horizontal les cedió su local, cerrado por la pandemia, para crear una despensa solidaria para los vecinos del barrio. "La necesidad no ha acabado, las ayudas actuales han disminuido y no alcanzan para cubrir las necesidades de los vecinos", lamenta Miriam portavoz de Tribu San Diego.

En el barrio de Quintana se encuentra el bar Docamar, conocido en el distrito, que abrió sus puertas junto a cocineros voluntarios para poder alimentar a los vecinos del barrio que más lo necesitaban. Iniciativas similares fueron surgiendo en otros barrios de Madrid, como en Villaverde alto que junto a la ONG World Central Kitchen de la mano de José Andrés, pusieron en marcha food trucks para distribuir comida.

Surgieron otros proyectos de gran utilidad, en el caso de Moratalaz utilizaron los 'Moratabonos' provocaron una simbiosis entre vecinos y red que les mantuvo coordinados durante todo el tiempo que duró la iniciativa. La red de cuidados comenzó asistiendo a los ancianos y grupos de riesgo, fueron detectando que había otros grupos que no podían adquirir productos de higiene básica y alimentos de primera necesidad, comenzaron así a buscar soluciones. Durante el inicio de la pandemia se basaron el donaciones económicas y se situaron en las puertas de supermercados y grandes superficies, "empezamos a ver que los comercios locales salían perjudicados y decidimos copiar la iniciativa de bonos que en otros barrios estaba funcionando", explica Mayte vocera de la red de cuidados de Moratalaz. Se incorporaron a la iniciativa 55 comercios locales y su funcionamiento fue exitoso durante la pandemia.

Muchas de las asociaciones vecinales tras el desabastecimiento de mascarillas, pantallas y equipos de protección individual comenzaron a confeccionarlos con el fin de surtir a las familias y proteger a los vecinos del barrio.

Hacen hincapié en la importancia de la coordinación y cooperación de redes entre sí para poder garantizar unos servicios efectivos y eficaces al alcance de todos los ciudadanos que los necesiten. Se hace especial mención al significativo papel que cumplieron los barrios y el comercio local a lo largo de la crisis sanitaria.