L'IVAM descobreix en un taller els sabors i cultures de les cuines migrants

Els ingredients, les receptes i els processos culinaris serviran per a dinamitzar una sessió en la qual els participants reflexionaran entorn de la identitat, la migració i la memòria a través del menjar.

Com es diu garrofó a l'Afganistan? Com sona un alvocat? Podem conéixer un gust nou sense assaborir-lo? Igual que en el llenguatge, la gastronomia funciona mitjançant regles gramaticals específiques que no són aleatòries, sinó que estan estructurades i ens ajuden a comprendre, ordenar i donar sentit a la nostra realitat social, explica el museu en un comunicat.

A partir de diferents dispositius d'experimentació, com una caixa amb un contingut secret, així com diferents aplicacions sonores, visuals, tàctils i lingüístiques, la sessió permetrà explorar com ens enfrontem al desconegut i establir diferents vinculacions entre allò performatiu, poètic i gastronòmic.

La sessió comptarà amb la col·laboració del cuiner afganés Najib Miri, que deconstruirá la recepta de la paella utilitzant el darí, nom oficial de l'idioma persa a l'Afganistan. L'activitat finalitzarà amb una degustació al jardí de l'IVAM de receptes tradicionals de la cuina afganesa.

La directora adjunta de l'IVAM, Sonia Martínez, ha destacat que Gramàtiques Gastronòmiques, amb la coordinació d'Óscar Blanco de Cuines Migrants, s'emmarca dins del cicle 'Poliglotia' que organitza l'IVAM en col·laboració amb Paco Inclán.

Es tracta d'un marc de treball i experimentació del museu "que promou que diverses mirades, cultures i llengües ocupen, qüestionen i amplien l'espai de l'art".