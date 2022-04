La Albufera contará con un caudal ecológico de 60 hm/3 tras un acuerdo "histórico"

El acuerdo alcanzado refleja aportes específicos de carácter ambiental, entre el 15 de octubre y el 15 de mayo. En concreto, de los 60 hectómetros cúbicos, 14,51 hectómetros proceden del embalse de Tous y que son producto de la modernización de la Acequia Real del Júcar, 10 hectómetros cúbicos del sistema del Júcar, que entrarán por la parte sur del lago, 10 hectómetros más del sistema del Túria, que ingresarán por la parte norte, y otros 26 que son fruto de las modernizaciones de infraestructuras previstas en diferentes sectores.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha cerrado su plan hidrológico de cuenca 2022-2027, pendiente de su aprobación por parte del Consejo de Ministros. El plan prevé, por primera vez, una aportación hídrica extra para la Albufera que asegure el caudal ambiental de la laguna, así como la realización de la "perellonà", la inundación invernal de la laguna.

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, y el alcalde de València, Joan Ribó, han mantenido este viernes un encuentro en el Ayuntamiento de València para valorar este acuerdo que ambos han calificado de "histórico". También han asistido la secretaria autonómica de Emergencia Climática, Paula Tuzón, y el vicealcalde de València y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo.

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha celebrado que "por fin" se reserva el caudal ecológico para la Albufera y que "no está supeditado ni condicionado a otro extremo" y que "garantiza para las épocas críticas" el agua que necesita el lago.

Mollà ha señalado que el anuncio supone "un antes y un después", puesto que en los anteriores planes "se había hecho una consignación siempre supeditada a sobrantes y modernizaciones y de manera voluntaria y no estrictamente condicionada a lo que representa la Albufera para los valencianos y para el Estado y Europa", algo que en este caso no ocurre puesto que ahora se "garantiza" el caudal. "Estamos tremendamente satisfechos", ha añadido la consellera, que ha considerado que el plan "por fin le da a la Albufera el lugar que merecía".

RIBÓ: "ES UN GRAN DÍA"

Por parte del Ayuntamiento, el alcalde de València, Joan Ribó, ha destacado que es un "gran día" para la Albufera, que está en condiciones "cada vez mejores", y ha defendido que este acuerdo "antes no se había conseguido por parte de ningún gobierno" y han sido precisamente "gobiernos progresistas que trabajan por el medio ambiente".

Para Ribó, "estamos ante un momento en el que se consolidan unas condiciones cada vez mejores para la Albufera". El alcalde, quien ha anunciado que telefoneará a lo largo del día a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para agradecerle su predisposición al acuerdo, ha subrayado que "un gobierno progresista es un gobierno que trabaja por el medio ambiente y estos temas nos los trabajamos seriamente".

Por su lado, el vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, ha señalado que este acuerdo "histórico", con el que está "satisfecho", sitúa a la Albufera como "elemento central" de la planificación hidrológica, en un documento que "recoge las reivindicaciones de la Generalitat y el Ayuntamiento" y que "más allá de repartir el agua asigna un caudal a una de las zonas húmedas más importantes de España y Europa".

Campillo ha incidido en que es "fundamental" que la Albufera cuente con un caudal garantizado en otoño e inverno dado que en esta época no se cultiva arroz y, por tanto, "no entra agua al sistema". "Sin el arroz la Albufera no existiría", ha defendido, al tiempo que ha puesto en valor que han "tenido que llegar gobiernos progresistas para solventar este tema".

"INSUFICIENCIA HÍDRICA"

El lago de la Albufera sufre una "insuficiencia hídrica" que se ha "agravado desde los años 80", señala el Ayuntamiento. Ante esta situación, el consistorio había solicitado en "reiteradas ocasiones" aportaciones hídricas suplementarias para garantizar el caudal hidrológico del lago y su inundación invernal, la conocida como "perellonà".

Las nuevas aportaciones de agua son fruto de las negociaciones que el Ayuntamiento de València, la Generalitat y el gobierno central, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, mantienen desde 2016, en el marco de los contactos para la redacción del plan de cuenca, con el fin de "garantizar la supervivencia hídrica" de la laguna.