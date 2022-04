Gasolineres valencianes qualifiquen de "caos innecessari i indignant" l'aplicació del descompte a carburants

"La nostra associació està formada per pimes i micropymes, xicotetes empreses familiars o autònoms que no poden suportar uns costos mitjans d'uns 120.000 euros durant els tres mesos en els quals s'aplicarà el descompte de 20 cèntims al litre".

Així es recalca en una carta oberta firmada pel president de la Federació Mediterrània d'Empresaris d'Estacions de Servici, Juan José Sánchez Segarra, en la qual expressa la "impotència resumida (i desmesurada) de 48 hores infernals".

"A primera hora del dimecres, fa 48 hores, es publicava en el BOE el Reial decret Llei 6/2022, de 29 de març, que entrava en vigor a les 00.01 hores de hui divendres. Començava la nostra travessia per l'infern. Setmanes arrere s'anunciaven les ajudes. Dies arrere s'anunciava que les bonificacions al combustible s'ampliaven a tots els consumidors. En cap moment el Govern d'Espanya va pensar que, tal vegada, seria una bona idea parlar amb el sector que anava a encarregar-se de traslladar eixes ajudes al consumidor per a veure quina era li millor forma de dur-ho a terme", retrau.

Açò ha provocat, agrega la missiva pública, que actualment "hi ha estacions de servici que no han pogut obrir, unes altres que segueixen treballant contrarellotge per a poder oferir servici com més prompte millor i unes altres que ho han fet sense saber si estan aplicant de forma correcta (o no) el descompte, i si, per tant, tindran dret (o no) a la seua devolució".

"Cap té la certesa d'estar fent-ho tot de forma correcta després de 48 hores frenètiques", apunta Sánchez, que es pregunta "per què en el monòlit no es puc oferir directament el preu amb el descompte inclòs, i cal aplicar-lo en caixa".

REDUCCIÓ DE L'IVA O IMPOSTOS ESPECIALS

Enfront d'açò, les gasolineres advoquen per altres accions, com aplicar el descompte amb una "simple reducció de l'IVA del 21% al 10% i/o reducció d'impostos especials, tal com es va aplicar en altres països d'Europa i com es vé fent amb l'electricitat a Espanya des del passat estiu" o "a través dels operadors en gros (al voltant 100 empreses) i es va triar a les més d'11.000 estacions de servici d'Espanya per a gestionar aquest descompte".

Per tot açò, les estacions de servici qüestionen: "Què hem de fer? Recórrer a ERTE? Deixar de pagar els nostres proveïdors? Tancar? I a tot açò s'uneix tot un seguit de problemes tècnics, jurídics i fiscals que, en alguns casos, no hem pogut solucionar en un termini tan curt de temps".

"El que no han aconseguit crisis anteriors, ni tan sols durant el confinament per la pandèmia del covid -quan ens van obligar a romandre oberts, malgrat no tindre clients-, ho ha aconseguit el RDL 6/2022: que alguns dels nostres associats, per primera vegada en la seua dilatada trajectòria professional, hui no hagen pogut obrir les estacions. La ràbia i la tristesa ens inunda, però mai el desànim", conclou.