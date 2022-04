Ribó, sobre la tasa turística: "En el momento en que se pueda aplicar, se trabajará en esa dirección"

Ribó, que se ha manifestado de esta forma este viernes en declaraciones a los medios tras reunirse con la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha apuntado que, en cualquier caso, "tiene que haber una ley" que regule la aplicación de la tasa turística.

En este sentido, ha considerado que la aversión a esta medida le parece "terrorífica", dado que "no va contra ningún residente ni perjudica a ningún valenciano", sino que afecta a "las personas que nos visitan". Además, se ha preguntado "quién no ha ido a una ciudad porque tenía tasa turística". "No lo he escuchado nunca, no sé cuál es el problema", ha agregado.

En cualquier caso, el primer edil ha abogado por un turismo "más adaptable y sostenible" para la ciudad y ha sostenido que la recaudación por la aplicación de la tasa turística se podría destinar "a una parte muy importante como es el gasto".