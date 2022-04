Mick Jagger lanza Strange Game, canción coescrita e interpretada por el vocalista de The Rolling Stones y tema principal de la nueva serie Slow Horses, protagonizada por Gary Oldman.

Strange Game está disponible desde este viernes en todas las plataformas. Su publicación coincide con el estreno de Slow Horses, nueva serie de Apple TV+ protagonizada por Gary Oldman y que está basada en la serie literaria de Mick Herron.

El tema protagonizado por el artista es una melodía que toma referencias de la banda sonora original de la serie, con sonidos contemporáneos y arreglos de piano.

Jagger ha coescrito la canción en colaboración con el compositor de bandas sonoras Oscar Daniel Pemberton, nominado al Oscar en 2021 por su trabajo con Celeste en Hear My Voice y recientemente nominado a un BAFTA por Being The Ricardos.

Para el director de la serie, James Hawes, escuchar el tema por primera vez “fue muy emocionante”. "La letra y la interpretación de Mick han dado en el clavo con el ambiente de Slow Horses, con todo el humor y la fanfarronería que había soñado", dice en un comunicado de Universal.