Las encuestas muestran que Le Pen se acerca a Macron en unas elecciones francesas marcadas por Ucrania 

La campaña electoral a las elecciones francesas del próximo domingo 10 de abril (y, previsiblemente, también el 24 de abril en la segunda vuelta) se ha visto empañada por la invasión rusa en Ucrania, que ha coincidido además con la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, que le corresponde a Francia este primer semestre de 2022. Esto ha llevado a crear un ambiente "raro" y "particular" durante la campaña en la que los franceses no se han mostrado muy implicados -los estudios detectan en torno a un 30% de abstencionistas, el porcentaje más alto desde 2002, y un 32% de indecisos-.

Esa es la impresión que traslada a 20minutos el corresponsal en España del diario francés Le Figaro, Mathieu de Taillac. El periodista considera que el actual presidente y candidato a la reelección Emmanuel Macron "casi no comparece". Si bien "tiene una buena excusa" -en alusión a su papel de medidor entre Rusia y Ucrania-, esto "cambia bastante la campaña".

Con él coincide la corresponsal en Bruselas de Radio Francia Internacional y France24, Esther Herrera. Para ella, la guerra en Ucrania ha sido, sin embargo, "un revulsivo" para la imagen de Macron como líder internacional. "Esto se ha visto y le está favoreciendo en las encuestas. Ahora no tiene rival. Es curioso, pero lamentablemente la invasión de Ucrania ha fortalecido el papel de Macron. En tiempos convulsos la gente quiere tranquilidad y Macron está intentando que el conflicto no se degrade más", señala. "Macron ha demostrado que no se desmorona para una parte del electorado", agrega su colega de Le Figaro.

Pero, ¿qué dicen las encuestas? Todas apuntan a que en la segunda vuelta se verán las caras el actual presidente Emmanuel Macron, candidato de La República en Marcha ('La République en marche' en francés, LREM), partido que fundó tras alejarse de los postulados socialistas, y la ultraderechista Marine Le Pen, a quien la guerra en Ucrania también le ha influenciado, pero pasándole factura, pues tiene un "pasado difícil de ocultar de amiguismo" con el presidente ruso, Vladímir Putin, resalta la periodista Esther Herrera. Otros nombres como el izquierdista Mélenchon o la conservadora Pécresse, que si bien sonaban como posibles opciones a dar la sorpresa en la segunda vuelta, quedaron ya lejos de ese escenario.

Al menos así lo auguran las encuestas, que dan un 28% de la intención de voto a Macron y un 20% a Le Pen, mientras que el siguiente nombre con mayor porcentaje de intención de voto es Mélenchon, con el 15%, y después, con un 10% ambos, le siguen el ultraderechista Zemmour -"que hace parecer moderada a Le Pen", en palabras de Mathieu de Taillac- y la actual presidenta de la región parisina, Pécresse.

Mélenchon se sitúa claramente como el candidato progresista con más intenciones de voto, muy por delante del ecologista Yannick Jadot (5%), del comunista Fabien Roussel (3%) y de la socialista Hidalgo (2%).

Según los datos recopilados por Politico, la intención de voto a Macron y Le Pen llegó a empatar en un 25% tras las elecciones regionales de junio de 2021. A partir de entonces, el apoyo a la candidata de Agrupación Nacional (el antiguo Frente Nacional de su padre) comenzó a decaer progresivamente hasta tocar suelo en un 16%.

Al comiendo de la invasión de Ucrania, el pasado 24 de febrero, Le Pen contaba con un 17% de la intención de voto y Macron se mantenía en el 25%. Sin embargo, el papel de líder internacional y mediador en el conflicto que está desarrollando Macron le ha favorecido en las encuestas, en las que ha ido escalando hasta situarse en un 30% a principios de marzo, cuando su rival Le Pen seguía en el 18%.

Acortando distancias

Sin embargo, esta diferencia "abismal" -en palabras de Herrera- se ha ido reduciendo durante los últimos días y a 2 de abril las encuestas le dan un 27-28% de los votos a Macron y un 20-22% a Le Pen en la primera vuelta. Para el segundo turno, los sondeos dan un 52-56% de los votos al líder de La República en Marcha y un 44-48% a la candidata de Agrupación Nacional.

El diario francés Le Monde pronostica entre un 25 y un 30 por ciento de los votos para Macron y entre un 19 y un 23 por ciento de los votos para Le Pen. También Mélenchon aparece como la opción de izquierdas que aglutina más votos: entre un 14 y un 18%.

Una encuesta realizada por Ipsos con 1.065 personas y publicada este sábado en los medios Le Parisien y France Info daba un 26% de los votos a Macron y un 21% a Le Pen, datos que muestran un supuesto acercamiento de la líder ultraderechista al actual presidente.

Según otro estudio demoscópico elaborado por Elabe y publicado por BFMTV y L'Express el pasado miércoles, Le Pen también avanzaría en la segunda vuelta del 24 de abril hasta situarse con un 47,5% de las intenciones de voto, cada vez más cerca de Macron, que recabaría el 52,5%.

De esta manera, el actual presidente reeditaría su mandato, aunque con poca holgura. Las últimas encuestas concedían al dirigente francés al menos un 55% de las intenciones de voto en la segunda vuelta frente a la líder ultraderechista (al menos un 45%).

El sondeo de Elabe se proyectaba también en la primera vuelta del 10 de abril, en la que hay dos grandes favoritos para la final (Macron con el 28% y Le Pen, 21%), seguidos por el 15,5% del izquierdista Jean-Luc Mélenchon.

Cabe recordar que en las pasadas elecciones de 2017, Macron obtuvo el 24% de los votos y Le Pen acumuló el 21,3% de las papeletas en la primera vuelta y, quince días después, el 66,1% de los votantes eligió a Macron y el 33,9%, a Le Pen.