El Consell aprova el "decret llei omnibus" per la guerra d'Ucraïna que agilitza renovables i amplia la RVI

20M EP

NOTICIA

El Ple del Consell ha aprovat el "decret llei omnibus" que modifica un ampli ventall de normatives per a fer front a la crisi generada per la guerra d'Ucraïna i que inclou mesures per a agilitzar la instal·lació de plantes d'energia fotovoltaica i eòlica i una ampliació de la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI) perquè les famílies puguen fer front a la pujada dels subministraments.