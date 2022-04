El PSOE, expectante pero confiado en que el PP de Feijóo facilite la aprobación del plan de choque contra la guerra

El Gobierno vuelve a jugársela. El pasado martes, el Ejecutivo aprobó el plan de choque contra las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, un decreto que, pese a que ya ha entrado en vigor, deberá ser convalidado en el Congreso antes de que finalice este mes. La coalición da por segura a estas alturas su aprobación debido al apoyo de sus socios habituales, entre los que se encuentran ERC, PNV o Bildu. No obstante, hay otra incógnita en la ecuación que falta por resolverse: el papel que adoptará el PP, que este fin de semana oficializa el comienzo del mandato de Alberto Núñez Feijóo. A este respecto, el PSOE se mueve entre el escepticismo por saber qué postura adopta finalmente la formación y la confianza, sabedores de que es una oportunidad para que el dirigente gallego se desmarque del 'no es no' que caracterizó a su antecesor, Pablo Casado.

"No les queda otra que apoyar o, al menos, facilitar su aprobación", señala un diputado socialista, versión respaldada por otros de sus homónimos. Según explica, entre su bancada hay cierto halo de seguridad de que los 'populares' no pueden situarse esta vez en el 'no', como ya hicieron, por ejemplo, con la reforma laboral, otro decreto clave que terminó aprobándose gracias a un error de un diputado del PP Alberto Casero.

El motivo es evidente y pasa por que creen que Feijóo está "obligado" a que se note su llegada. No solo en el tono, sino también en visibilizarse como un "hombre de Estado" que es capaz de llegar a acuerdos con el Ejecutivo, un escenario que con el líder anterior se antojaba casi imposible. En casi cuatro años al frente del PP, se pueden contar con los dedos de una mano los acuerdos que alcanzaron Pedro Sánchez y Pablo Casado.

El problema está en que el marco discursivo no invita al optimismo. No, al menos, públicamente. Y es que ese plan de choque viene precedido del acuerdo que alcanzaron todas las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes de La Palma y que sirvió como base para elaborar el decreto. La foto de ese fin de semana del 13 de marzo fue la de un Feijóo que se estrenó como líder de la oposición in pectore pactando con Sánchez una declaración conjunta en la que forzó al presidente a comprometerse a "intensificar las rebajas fiscales".

El quid de la cuestión es que esas palabras tan inconcretas han sido interpretadas de diferentes formas por el Gobierno y por el PP. Desde el Ejecutivo defienden que el decreto sí contempla una bajada de impuestos, la relativa a la reducción casi al mínimo de los tributos como el IVA de la electricidad o el impuesto a la producción eléctrica. Cifran el coste en 12.000 millones de euros, el doble de lo presupuestado en las ayudas y subvenciones incluidas en el plan, cifradas estas en 6.000 millones de euros.

No obstante, al PP le parece insuficiente y apuesta por una bajada de impuestos generalizada que la coalición rechaza. Esto les ha hecho adoptar un discurso duro contra Sánchez. Si bien el pasado miércoles Feijóo aseguró que "estudiará" el decreto -aunque lo criticó-, su portavoz parlamentaria, ascendida ahora a secretaria general del PP, Cuca Gamarra, llegó incluso a pedir desde la tribuna la dimisión de Sánchez. "Bajo cualquier estándar europeo de rendición de cuentas, ya tenía que haber dimitido", añadió.

Así, fueron estas palabras de la nueva número dos de Feijóo las que levantaron el escepticismo en el PSOE. Y es que otros diputados socialistas prefieren ser prudentes respecto a la decisión final que tomará el PP sobre el plan de choque.

No se fían del nuevo líder 'popular', al que acusan de "recoger los restos", en referencia a la política de nombramiento sin revoluciones con la que está formando la nueva dirección de Génova. También creen que será clave "el discurso que adopte Vox", que puede influir a los 'populares' hacia un lado o a otro. Eso sí, incluso los socialistas más desconfiados creen que sería un buen mensaje que practicaran la "unidad" reclamada por Sánchez. "Si no es ahora, con una guerra a las puertas de Europa, ¿cuándo?", repiten con insistencia.

El CGPJ, la otra cuenta pendiente

Con todo, el plan de choque contra las consecuencias de la guerra no será la única oportunidad para Feijóo de erigirse como "hombre de Estado", en opinión del PSOE. Sobre la mesa continúa pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que el mandato de sus 20 vocales lleva casi tres años y medio caducado. Sin embargo, los contactos entre el ya presidente de la Xunta y el jefe del Ejecutivo aún son discretos, ya que Moncloa ha aguardado hasta que se oficialice el nombramiento del nuevo líder 'popular'.

Eso sí, en este caso también Gamarra ha adoptado un discurso que no invita al optimismo. En una entrevista la pasada semana en RNE, la nueva secretaria general aseguró que el PP sería "más flexible" en la negociación sin renunciar a su petición de que "los jueces elijan a los jueces", la consigna que guió todo el mandato de Pablo Casado con respecto al CGPJ. "Todo lo que tiene que ver con fortalecer la independencia de los poderes, y en este caso del Poder Judicial, no es una opción, sino una obligación", añadió.