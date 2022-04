¿Tu Conga se queda sin batería? Por 30 euros puedes dejarla (casi) como nueva y limpiar toda la casa con una sola carga

Tener un robot aspirador en el hogar nos cambia la vida. Da lo mismo si nuestra casa es grande o pequeña. Estos gadgets son capaces de barrer, pasar la mopa, retirar el polvo y fregar el suelo sin que nosotros tengamos que mover más que un dedo. Solo con pulsar un botón, estos dispositivos limpian hasta los rincones más difíciles. Por eso son un éxito de ventas que ha llegado para quedarse y ya no podemos vivir sin ellos.

Puede que la inversión inicial necesaria para hacerse con uno sea alta, pero hay robots aspiradores de muchos precios y con distintas prestaciones. Una de las marcas que ofrece mejor relación calidad-precio en sus productos es Cecotec. Esta empresa española revolucionó el mercado con el lanzamiento de su línea Conga que muchos tenemos en casa. Pero el tiempo pasa y edad se va notando también en estos aparatos que ya no limpian como antes. Su eficiencia disminuye y la carga cada vez dura menos. Si este es tu caso, puedes adquirir uno nuevo, o renovar su batería para que vuelva a trabajar (casi) como al principio. En Amazon es posible encontrar todo tipo de productos como las baterías Keenstone, unos recambios compatibles con varios modelos de robots Conga ¡y por menos de 30 euros!.

Cambiar la batería del robot es un proceso sencillo y rápido. Amazon

No todos los aspiradores tienen las mismas baterías. Algunos de los modelos de Keenstone que hemos encontrado en Amazon son compatibles con la Conga Excellnece 990, 950 y 1090, y también con los robots Conga 1290, 1390 y 1590, pero también son válidos para modelos de marcas como Ikohs, Ecovacs o Ilife. Antes de adquirir una nueva batería, asegúrate de que el producto es compatible con tu robot aspirador.

Consejos para alargar la vida útil de la batería

Ahora que ya contamos con una batería nueva debemos mantenerla en perfecto estado. Con estos sencillos consejos alargaremos la vida útil del robot.

- Cargar la batería completamente. En primer lugar debemos cargar el dispositivo durante ocho horas antes de utilizarlo. De esta forma pondremos a punto la batería para que pueda trabajar sin descanso durante el mayor tiempo posible.

-Limpiar frecuentemente las partes móviles. Al menos una vez a la semana debemos eliminar los pelos que se acumulan en los ejes y dificultan su giro para que no se recaliente la batería.

- Usar el robot aspirador habitualmente. Si lo usas un par de veces a la semana y cuando dejas de usarlo lo mantienes en la estación de carga la batería se mantendrá en buena forma.

-Descargar la batería completamente. Hazlo al menos una vez cada seis meses y vuélvela a cargar íntegramente y que no disminuya su rendimiento.

